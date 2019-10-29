Жителя Архангельска обвинили в каннибализме. Не брезговал он и четвероногими друзьями

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и каннибализме. Все жертвы были его знакомыми, сообщают "Известия".
Следствие установило, что мужчина с марта 2016 года за год совершил три убийства на территории Исакогорского округа. Жертв он спаивал алкоголем, убивал ножом и расчленял. Останки злоумышленник сбрасывал в водоемы.
Все жертвы были знакомы с 51-летним преступником, а об их пропаже никто не заявлял. У двоих не было родственников, а семье третьего преступник сказал, что погибший уехал на заработки и разрешил пожить в его доме.
Известно также, что обвиняемый убивал для употребления в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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