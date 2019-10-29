Компания Тимура Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Компания Тимура Бекмамбетова представила проект по копированию голосов знаменитостей, сообщает "Канал 360".
Сооснователь "Стафори" Владимир Свешников рассказал, что нейросеть учитывает манеру произношения, скорость речи, тембр и интонацию оригинала.
"Аудиопоток и текст выгружаются в несколько нейронных сетей одновременно, одна генерирует спектрограмму звука (его визуальное изображение), а вторая — непосредственно звук", - пояснил он.
При этом Свешников отметил, что со всеми обладателями голосов будут заключены договоры, чтобы сделать их использование законным. Первым участие в проекте принял основатель студии озвучки "Кубик в кубе" Руслан Габидуллин.
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