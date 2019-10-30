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После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб

, ИА "Амител"
Одного из пострадавших увезли на машине реанимации

В Барнауле на проспекте Красноармейском напротив ТЦ "Вавилон" вечером, 29 октября, произошло ДТП, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Машину одного из участников откинуло на трамвайные пути, другого – в столб освещения", – рассказывают очевидцы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и медики.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.10.2019 08:43
- гость -

как умудрился кто то левый бок подставить?

30.10.2019 08:49
гость

как как..... один прямо ехал второй либо с папанки выезжал либо от центра с обувью с парковки, вот тебе и левый бок

30.10.2019 08:51
8-49

Они вообще-то на другой стороне.

30.10.2019 08:55
- гость -


30.10.2019 08:49
гость


видос то глянь, прежде чем умничать

30.10.2019 08:59
- гость -

это чуть выше шевченко получается.. чорный низэнько летел, а золотисто-зеленый не успел проскочить

30.10.2019 09:04
- гость -


30.10.2019 08:55
- гость -
ну с Песчаной выезжала. Смысл то один - выезжала на главную, не уступила, получила в левый бок. (если что я не гость 8-49))). Это просто к вопросу как умудрился кто то левый бок подсмтавить

30.10.2019 09:05
Бгг

Какого шевченко, колхозники? ) ) это перекресток песчаная-красноармейский в гору.

30.10.2019 09:11
гость

я гость 8-49,
да какая разница какая сторона красноармейского ?...... суть дела не меняется, один по главной, второй со второстепенной ртом прощелкал, вот и все

30.10.2019 09:29
- гость -

30.10.2019 09:05
Бгг Столичный всезнайка подтянулся, давай малец поучи колхоз дрова колоть

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