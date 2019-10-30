После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб

В Барнауле на проспекте Красноармейском напротив ТЦ "Вавилон" вечером, 29 октября, произошло ДТП, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
"Машину одного из участников откинуло на трамвайные пути, другого – в столб освещения", – рассказывают очевидцы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и медики.
Комментарии
как умудрился кто то левый бок подставить?
как как..... один прямо ехал второй либо с папанки выезжал либо от центра с обувью с парковки, вот тебе и левый бок
Они вообще-то на другой стороне.
30.10.2019 08:49
гость
видос то глянь, прежде чем умничать
это чуть выше шевченко получается.. чорный низэнько летел, а золотисто-зеленый не успел проскочить
30.10.2019 08:55
- гость -
ну с Песчаной выезжала. Смысл то один - выезжала на главную, не уступила, получила в левый бок. (если что я не гость 8-49))). Это просто к вопросу как умудрился кто то левый бок подсмтавить
Какого шевченко, колхозники? ) ) это перекресток песчаная-красноармейский в гору.
я гость 8-49,
да какая разница какая сторона красноармейского ?...... суть дела не меняется, один по главной, второй со второстепенной ртом прощелкал, вот и все
30.10.2019 09:05
Бгг Столичный всезнайка подтянулся, давай малец поучи колхоз дрова колоть