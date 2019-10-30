В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра

В Алтайском крае завершены аварийно-восстановительные работы на основных сетях в зоне обслуживания филиала Россети Сибирь.
"Всего с 6:00 утра 29 октября энергетики ликвидировали 52 технологических нарушения в электросетевом комплексе края. Нарушения в работе электроустановок были вызваны сильнейшим шквалистым ветром, который обрушился на регион и причинил вред не только энергообъектам", – отметили в компании.
Основные виды повреждений, которые устраняли специалисты – порыв провода, срыв изолятора, повреждение опор на линиях электропередачи. В совокупности (не единовременно) восстановительные работы велись на территории 23 районов Алтайского края.
В аварийно-восстановительных работах были задействованы 84 бригады, в составе которых 232 человека и 92 единицы спецтехники.
В полной готовности находились 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для потребителей особых категорий и социально значимых объектов. Было организовано взаимодействие с правительством Алтайского края, муниципалитетами и региональным МЧС.
Ранее из-за штормового ветра, который не прекращался в крае три дня, в сетевых компаниях был введен особый режим работы.
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