Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы

В Алтайском крае в четверг, 31 октября, ночью будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный с порывами до 15 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
Температура ночью +1...+6 градусов. Днем +12...+17, местами в северных районах дожди, ветер юго-западный с порывами до 20 м/с. В Барнауле ночью +2...+4 градуса, днем +12...+14. Ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь, ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.
1 ноября в Алтайском крае потеплеет до +18 градусов. По данным синоптиков, аномальным для октября-ноября температурам способствует установившийся над краем циклон, который "притягивает" теплый воздух из Казахстана.
Сегодня же днем, 30 октября, в Алтайском крае ожидается +11...+16 градусов, в Барнауле +11...+13. Без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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