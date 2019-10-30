Центр Барнаула по новым правилам можно будет застроить 25-этажками

Накануне для проведения общественных обсуждений был опубликован проект новых правил землепользования и застройки Барнаула, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Согласно документам, в будущем освоении ряда городских территорий могут произойти серьезные перемены. Например, в зоне исторического центра останутся только микрорайоны, ограниченные ул. Мамонтова, Промышленной, Ползунова, Горького, Никитина, пр. Ленина, Гоголя и пр. Красноармейским. Здесь разрешена общественно-деловая застройка определенного типа, который подразумевает возведение новых зданий не более 4 этажей и не выше 18 метров. Среди них могут быть как жилые дома, так и иные сооружения.
Сразу несколько кварталов, где сейчас располагается частный сектор и деревянные постройки, имеющие историческую ценность, приобретают новый статус "смешанной общественной деловой застройки местного значения". Здесь разрешено размещать как жилые, так и любые другие здания до 25 этажей (75 метров). Среди них участки в пределах:
- ул. Партизанской, Челюскинцев, Никитина и пр. Социалистического;
- ул. Промышленной, Партизанской, Горького и пр. Комсомольского;
- ул. 2-й Строительной, пр. Коммунаров и Ленина.
Отдельно стоит сказать о комплексной застройке территорий. В новых правилах их отмечено сразу несколько. Самый ожидаемый — это огромный участок в центре, ограниченный ул. Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева и пр. Строителей, который сплошь можно застраивать 25-этажками. Здесь в настоящее время также расположен частный сектор, его уже начали точечно расселять и обновлять.
Также, упоминается часть территории на Потоке — в пределах ул. Малахова, Э. Алексеевой, пр. Ленина, ул. П. Сухова, 80-й Гвардейской дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова, 40 лет Октября, Чудненко. Кварталы поделили на зоны, где можно будет строить только жилые дома (в одних максимум составит 12 этажей, в других — 25).
Другой участок для комплексного освоения занимает совсем небольшую площадь и расположен на ул. Советской армии, где в настоящее время ведется реновация застроенной территории на месте существующих двухуровневых аварийных бараков.
На окраине Барнаула выделили сразу несколько таких кварталов. Среди них: масштабная территория на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта, микрорайон "Дружный" и новые земли на месте авторынка и за ТЦ "Метро". Сейчас большинство из них уже начинают застраивать или проектировать местные девелоперы. На всех перечисленных участках также разрешат возводить преимущественно жилые дома до 25 этажей.
А вот правобережная часть не выделена для комплексной застройки. Новые правила по-прежнему не допускают здесь возведения многоквартирных высотных домов, а статус земельных участков обозначен, как многофункциональная или специализированная общественно-деловая зона либо территория для отдыха.
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