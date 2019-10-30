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В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке

, ИА "Амител"
Для будущего обладателя жилья рассчитан налог на имущество, всего 369 рублей в год
Маленькая ипотечная квартира / Фото: basmanov.livejournal.com

Маленькая ипотечная квартира / Фото: basmanov.livejournal.com

8 ноября в Барнауле должны пройти торги, на которые выставлена квартира площадью 10 квадратных метров, пишет "Алтайский портал недвижимости"

Жилье расположено в пятиэтажном доме № 25 по улице Энтузиастов. Стартовая цена начинается от 311 440 рублей.

На продажу квартира попала по решению суда, на основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП Индустриального района о передаче арестованного имущества на торги. В числе обременений значится ипотека.

При этом квартиру пытаются продать повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих не оказалось.

Согласно данным публичной кадастровой карты на 15.07.2019, такое помещение действительно есть и находится в собственности частного лица с 19 мая 2014 года. Квартира расположена на первом этаже.

Примечательно, что кадастровая стоимость жилья выше стартовой цены торгов – 368 939 рублей. Исходя из этого размера, здесь также рассчитан и налог на имущество, который составит всего 369 рублей в год.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.10.2019 09:52
Медведь-шатун

Туалет главное есть, диван енсть где поставить, стол, а все остальное уже роскошь....

30.10.2019 09:57
месный

30.10.2019 09:52
Медведь-шатун

А мыться где и жрать готовить и еду хранить скоропортящуюся.

30.10.2019 09:58
гость

вот она прелесть ипотеки, стоимость давно выплатил, вот только озолотил банк на %% а сам в пролете! Как в песенке: купил квартиру банку, вторую государству, а сам остался с носом.

30.10.2019 10:02
- гость -

30.10.2019 09:57
месный В форточку, или у вас Колумбийцев в подвал носят?

30.10.2019 10:05
- гость -

выставлена квартира площадью 10 кв. метров
это не квартира а комната, и по документам там 10,2 кв.м. хоть пишите правильную информацию
это жилое помещение у нас на балансе
в квартире 4 комнаты, эта самая маленькая, (остальные 11,13,18 кв.м) даже кухню сделали жилой, коридор и туалет общие, соседи имеют огромные долги по кв плате, весьма ассоциальные жильцы

30.10.2019 10:06
- гость -


30.10.2019 09:52
Медведь-шатун


где туалет есть?
если я правильно понял это просто комната выделенная конкретному человеку.

30.10.2019 10:20
- гость -

Ипотека одна квартира себе две банку. Мавроди не научил.

30.10.2019 10:23
- гость -

30.10.2019 10:05 Комната №75а? Так она выделена из комнат в квартире? И как по документам?

30.10.2019 10:28
- гость -

30.10.2019 09:57
месный
как говорил один еврей: "зачем мне холодильник? Я не покупаю еды больше, чем могу съесть". ))

А можно сделать так, чтобы эта комната в Питере была? ))

30.10.2019 10:30
- гость -

77а выделена как отдельное жильё с документами все норм

30.10.2019 10:30
- гость -


30.10.2019 09:58
гость
Бред, возьми сначала ипотеку, а потом делай выводы. Переплата в рамках 20 лет ниочем.

30.10.2019 10:38
Митенька ржевский

А жителей, я так понимаю, на улицу?

30.10.2019 10:42
- гость -


30.10.2019 10:30
- гость -
Зачарованный, переплата 200%
Лучше даде не балаболь

30.10.2019 11:02
- гость -


30.10.2019 10:30
- гость -
вы, видать ,с закрытыми глазами ипотечный договор подписывали? "В пределах 20 лет", заплатишь почти за 2,5 квартиры.
Или вы из этих? Белорубашечников, с кастрюлей лапши?

30.10.2019 11:06
- гость -


30.10.2019 11:02
- гость -


открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?

30.10.2019 11:17
- гость -

общая выплата 1,739 млн. рублей
а цена продажи комнаты 311 440 рублей.

5,5 раз

30.10.2019 11:18
- гость -

30.10.2019 11:06
- гость -
это скорее всего переплата 1,739 + основные 1,5. Сами прикиньте, 9% с 1,5 - это 135 т. в год

30.10.2019 11:19
- гость -

а цена продажи комнаты 311 440 рублей.

5,5 раз

ну дак и комната не за 1,5 ляма покупалась же. я то отвлеченный пример привел, что нет такой огромной переплаты.

30.10.2019 11:26
- гость -

открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?
Видимо ты за год решил все выплатить

30.10.2019 11:30
- гость -

я то отвлеченный пример привел ааа... понял, отстал

30.10.2019 11:39
- гость -


30.10.2019 09:57
месный В форточку,

А первый этаж?

30.10.2019 11:43
- гость -




30.10.2019 11:02
- гость -


открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?

1.739 - это ПЕРЕплата)) Общая сумма за 3 млн переваливает

30.10.2019 12:12
- гость -


30.10.2019 11:06
- гость -
у вас калькулятор сломался ))) 3,238млн! )))

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