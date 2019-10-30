В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке

8 ноября в Барнауле должны пройти торги, на которые выставлена квартира площадью 10 квадратных метров, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Жилье расположено в пятиэтажном доме № 25 по улице Энтузиастов. Стартовая цена начинается от 311 440 рублей.
На продажу квартира попала по решению суда, на основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП Индустриального района о передаче арестованного имущества на торги. В числе обременений значится ипотека.
При этом квартиру пытаются продать повторно – первые торги прошли 30 сентября, но желающих не оказалось.
Согласно данным публичной кадастровой карты на 15.07.2019, такое помещение действительно есть и находится в собственности частного лица с 19 мая 2014 года. Квартира расположена на первом этаже.
Примечательно, что кадастровая стоимость жилья выше стартовой цены торгов – 368 939 рублей. Исходя из этого размера, здесь также рассчитан и налог на имущество, который составит всего 369 рублей в год.
Комментарии
Туалет главное есть, диван енсть где поставить, стол, а все остальное уже роскошь....
30.10.2019 09:52
Медведь-шатун
А мыться где и жрать готовить и еду хранить скоропортящуюся.
вот она прелесть ипотеки, стоимость давно выплатил, вот только озолотил банк на %% а сам в пролете! Как в песенке: купил квартиру банку, вторую государству, а сам остался с носом.
30.10.2019 09:57
месный В форточку, или у вас Колумбийцев в подвал носят?
выставлена квартира площадью 10 кв. метров
это не квартира а комната, и по документам там 10,2 кв.м. хоть пишите правильную информацию
это жилое помещение у нас на балансе
в квартире 4 комнаты, эта самая маленькая, (остальные 11,13,18 кв.м) даже кухню сделали жилой, коридор и туалет общие, соседи имеют огромные долги по кв плате, весьма ассоциальные жильцы
30.10.2019 09:52
Медведь-шатун
где туалет есть?
если я правильно понял это просто комната выделенная конкретному человеку.
Ипотека одна квартира себе две банку. Мавроди не научил.
30.10.2019 10:05 Комната №75а? Так она выделена из комнат в квартире? И как по документам?
30.10.2019 09:57
месный
как говорил один еврей: "зачем мне холодильник? Я не покупаю еды больше, чем могу съесть". ))
А можно сделать так, чтобы эта комната в Питере была? ))
77а выделена как отдельное жильё с документами все норм
30.10.2019 09:58
гость
Бред, возьми сначала ипотеку, а потом делай выводы. Переплата в рамках 20 лет ниочем.
А жителей, я так понимаю, на улицу?
30.10.2019 10:30
- гость -
Зачарованный, переплата 200%
Лучше даде не балаболь
30.10.2019 10:30
- гость -
вы, видать ,с закрытыми глазами ипотечный договор подписывали? "В пределах 20 лет", заплатишь почти за 2,5 квартиры.
Или вы из этих? Белорубашечников, с кастрюлей лапши?
30.10.2019 11:02
- гость -
открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?
общая выплата 1,739 млн. рублей
а цена продажи комнаты 311 440 рублей.
5,5 раз
30.10.2019 11:06
- гость -
это скорее всего переплата 1,739 + основные 1,5. Сами прикиньте, 9% с 1,5 - это 135 т. в год
а цена продажи комнаты 311 440 рублей.
5,5 раз
ну дак и комната не за 1,5 ляма покупалась же. я то отвлеченный пример привел, что нет такой огромной переплаты.
открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?
Видимо ты за год решил все выплатить
я то отвлеченный пример привел ааа... понял, отстал
30.10.2019 09:57
месный В форточку,
А первый этаж?
30.10.2019 11:02
- гость -
открыл кредитный калькулятор. 1,5 миллиона на 240 месяцев ставка 9. общая выплата 1,739 млн. рублей. где 2,5 квартиры?
1.739 - это ПЕРЕплата)) Общая сумма за 3 млн переваливает
30.10.2019 11:06
- гость -
у вас калькулятор сломался ))) 3,238млн! )))