Алтайский хоккеист Андрей Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников оформил дубль в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Калгари".
При этом после двух периодов "Каролина" уступала в счете – 0:1. Однако дубль алтайского хоккеиста в заключительные 25 минут матча принес команде победу. "Каролина" в итоге выиграла с результатом 2:1.
Свечников родился в Барнауле. В прошлом сезоне 19-летний хоккеист дебютировал в НХЛ. Сейчас он считается самым результативным игроком "Каролины". В 12-ти матчах нынешнего регулярного чемпионата барнаулец набрал 12 очков за результативность.
В апреле Свечников забросил две шайбы в матче плей-офф Кубка Стэнли. При этом голов барнаульца не хватило его команде для победы. "Каролина" в итоге уступила "Вашингтону" со счетом 2:4.
Свечников стал самым молодым хоккеистом с 1997 года, который забил два гола в матче плей-офф НХЛ.
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