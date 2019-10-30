Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов объяснил свои слова об "убогом и клоачном" русском языке, сообщает РЕН ТВ.
"Пост у меня совершенно о другом был. Я написал о явлении, что в столице бывшей империи нет газет на других языках. Все вынуждены потреблять только русские газеты", – сказал Гусейнов.
Он подчеркнул, что считает русский язык клоачным, потому что на нем распространяется ложь. При этом с самим языком "все нормально". "На нем пишут стихи и романы. А вот люди злоупотребляют языком, и поэтому они реагируют так болезненно", – пояснил филолог.
Ранее Гусейнов в своем Facebook опубликовал пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "убогим и клоачным".
Филолог также отметил, что Россия – не империя и не великая держава, а "порядком одичавшая страна", в которой будущим поколениям предстоит расчищать "эти наши авгиевы конюшни".
После научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич прокомментировал журналистам радиостанции "Говорит Москва" слова своего коллеги. Он назвал заявление Гусейнова слишком эмоциональным и односторонним, но при этом отметил, что проблемы в том, как сегодня общаются люди в стране, действительно существуют.
Как заявил "Газете.ru" PR-директор ВШЭ Андрей Лавров, мнение преподавателя является сугубо частным и не имеет отношения к позиции организации.
Комментарии
Ну тут надо быть просто осторожным в высказываниях. Сейчас время истеричек-верхоглядов, никого не интересует суть, главное вырвать из контекста и закатить истерику.
пусть тогда валит в своё ближнее зарубежье, Русский язык ему не нравится и преподает там на своём родном "нерусском"
А то не видно, что он хотел сказал. сейчас уже бесполезно оправдываться. Г.вно всегда себя рано или поздно выдает.
Ну, и не проехать ли господину в страну, откуда прибыл? Там язык кошерный, русских нет, все его правильно поймут, эмоционального
Такого рода преподавателей в "илитных" вузах Москвы 70%.
95%
Что за? Филолог утверждает, что на русском пишут романы и стихи, но и "распространяют ложь"? Это что, не ко всем существующим языкам относится?
типичный пример либерастичного передёргивания:
отсутствуют газеты, а претензии к русскому языку, почему-то...
А кто ему мешает выписывать газеты на своём родном языке и получать их в киоске?