Самого маленького кота в мире показали на видео

Самая маленькая и самая редкая дикая кошка обитает в лесах Индии и Шри-Ланки. В Сети появилось видео с этим хищником, пишет "Ридус".
Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx— BBC Wales 🏴 (@BBCWales) 29 октября 2019 г.
Ученые назвали этот вид "ржавыми кошками". Эти маленькие хищники хорошо лазят по деревьям, но большую часть времени проводят на земле.
На видео показана совершенно взрослая особь, вес которой составляет всего около килограмма. Охотятся они в основном на ящериц и мышей. В настоящее время "ржавые кошки" находятся на грани вымирания.
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