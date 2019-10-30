В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы

Аналитики пенсионного фонда Сбербанка выяснили желаемую продолжительность жизни барнаульцев, пишет altapress.ru. Оказалось, что они хотят прожить в среднем меньше, чем их сограждане.
Барнаульцы хотят дожить до 78,6 года. Это на 8,4 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране – 87 лет. О самой долгой жизни мечтают москвичи (92,3 года), севастопольцы (92,1) и омичи (87).
Также эксперты выяснили, что 33% барнаульцев занимаются спортом или фитнесом, а 61% стараются придерживаться здорового образа жизни. Самый спортивный город в России – Москва, здесь 49% жителей связали свою жизнь со спортом в свободное время. В целом, чтобы продлить период активного долголетия, 64% россиян уже сейчас заботятся о здоровье.
В комментарии к исследованию директор по развитию НПФ Сбербанка Александр Прокопенков отметил, что россиянам необходимо "менять свое инвестиционное поведение, чтобы обеспечить себе финансовую подушку безопасности и накопить на достойную жизнь после завершения карьеры".
Исследование проводилось весной и летом 2019 года методом социологического опроса в крупных и средних городах России с населением более 500 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что барнаульцы ниже всех в России оценили стоимость своей жизни – 4,2 млн рублей. При этом в Москве этот показатель равняется восьми миллионам. Таким образом, жители Барнаула дешевле всех россиян ценят свою жизнь и хотят прожить меньше остальных.
Комментарии