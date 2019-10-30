Школам в День народного единства предложили "полюбить свою страну"

Министерство просвещения России предлагает ученикам школ ко Дню народного единства провести акцию "Я люблю свою страну", предполагающую публикацию фотографий в Instagram с хештегом #ЯлюблюсвоюСтрану, сообщает РИА "Новости".
"Во внеурочное время в основной школе целесообразно организовать и провести акцию "Я люблю свою страну". В основу акции может быть положена идея смартмоба с использованием Instagram, в котором ученики делятся своими знаниями о России и дружбе через фотографии", – говорится в методических рекомендациях Минпросвещения.
Задача акции – формирование "любви к своей малой родине, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в многонациональном регионе". Участники – учащиеся 8-9 классов школы.
Ученикам младших классов предлагают рассказать о событиях Смутного времени, пояснить, почему день освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году стал официальным праздником России, а также обсудить с ними смысл понятия "единство".
Для этого им предлагается игра-путешествие "Мы дети твои, Россия", в ходе которой школьники в том числе должны объяснить, как они понимают такие слова гимна, как "Россия – священная наша держава", "Братских народов союз вековой" и "Предками данная мудрость народная".
Старшеклассникам рекомендуется провести мероприятие в формате форума или конференции. "Желательно при организации и проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства, привлекать депутатов или представителей исполнительных органов местного самоуправления. Формой общения с ними может стать дискуссионный клуб, где учащиеся и представители власти смогут высказать свою точку зрения", – говорится в рекомендациях.
"Завершить праздник в школе желательно проведением флешмоба "Россия объединяет", – отметили в Минпросвещения.
По задумке, школьникам раздадут белые, голубые, красные воздушные шары. После ведущий должен сказать, что в школе отмечается День народного единства – "праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости". Затем все выстраивают слово "Россия" и делают фотографию на память. В конце участники скандируют: "Россия объединяет! Россия объединяет!".
Комментарии
Чтобы полюбить эту страну, нужно быть депутатом, желательно в статусе "экс" и проживающим в великобритании... всех остальных жителей тут любят налогами и жкх и повышениями пенсионного возраста на фоне воровства по 20 миллиардов...
Я не испытываю щенячьего восторга.....страшно остатся без работы, эта страна жестока к тем кто немощен....
Да пребудет с нами мягкая сила кокошника! Валяй, бюджетнички! Отрабатывай пайку!
А когда начнём славить Гениалиссимуса?
Напоминает надпись Кавказ из тел молодняка, в услугу дембелю-тожероссиянину ...
Насильно мил не будешь. У нас проще заставить любить Родину, чем создать Родину достойную любви.
еще обязать прикупить ватники за 15 косарей что бы наверняка
Те кто заставляет тупо орать лозунги - это самые опасные антигосударственники, а понимают они это или нет второй вопрос. Именно враги из ближайшего окружения создавали культ личности Сталина, чтобы 1.свалить на него всю ответственность и вину 2.остаться во власти и сохранить статус после устранения "генералиссимуса".
Разбор сути и силы межнационального и межконфессионального русского единства надо начинать с младших классов, пока еще детское сознание не замутнено либерастизмом и потребл..ством.
Обязательно разобрать суть слов Путин о патриотизме:
«У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма... Потому что, если так будет, каждый гражданин будет жить лучше. И достаток будет больше, и комфортнее будет и т.д. Это и есть национальная идея.. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим, объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной. И чиновничество, и госаппарат должны быть более эффективными..
Мы работаем на страну, понимая под этим не нечто аморфное, как ещё в советское время было, такая «давленка» со стороны государства – сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди, вот в этом смысле «на страну»
30.10.2019 14:28
М
Не мешайте теплое с мягким.
Лозунг "Люблю свою страну" никак не связан с культом личности.
Вот когда было 5 лет крымнашу, отвратительно было смотреть, как заставляли праздновать ребятишек, которым побывать в этом самом крымнаше не светит вообще никогда.