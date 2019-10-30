После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз

После прорыва дамб в Красноярском крае река Сисим оказалась серьезно загрязнена тяжелыми металлами, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, сообщает Росгидромет.
"В рамках гидрохимического мониторинга были отобраны пробы воды в реке Сисим в створе гидропоста у деревни Березовой Балахтинского района Красноярского края. По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 предельно допустимых концентраций) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение ионами цинка (19 ПДК)", – говорится в данных Росгидромета.
Специалисты отмечают, что в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим высокого загрязнения не выявлено.
Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе на реке Сейбе разрушилась вначале одна дамба, а следом еще четыре. Все они, по данным СК, были установлены незаконно и без разрешительных документов. В результате погибли 15 человек и 44 пострадали. Судьба еще пятерых неизвестна.
Задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн рублей в качестве компенсации. 21 октября в Красноярском крае был объявлен днем траура.
Комментарии
Как эта новость сюда прошла, власть неодобряет. Вон, Малахова выпуск сняли с эфира
а про то, что ртуть не обнаружена, ни слова
как бы понятно
что такое "свинец цинка"?
а про то, что ртуть не обнаружена, ни слова
медь и ртуть сопоставимы как минимум
амольгамный способ добычи золота, это уже Вышкой по пахивает
Вашингтонскийапком Поли подсыпал?