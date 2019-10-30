Чиновники Рубцовского района спасут сельское кладбище от "сползания" в реку

Властям Рубцовского района предстоит принять ряд серьезных мер по защите старого кладбища в поселке За урожай от "схода" в реку. "Необходимо найти родственников захороненных там людей, чтобы по возможности перезахоронить тела", – цитирует первого замглавы администрации района Романа Субботина ИА "Банкфакс".
Субботин рассказал, что дорога к поселку, который опустел 40 лет назад, стала непроходимой, а за могилами на старом погосте никто не ухаживает. Сотрудники администрации выехали на место 28 октября и установили, что рекой Алей подмыло два захоронения.
Теперь властям нужно определить, кому именно принадлежат останки, по возможности найти родственников этих людей и получить согласие на перезахоронение.
Субботин рассказал агентству, что полномочий на укрепление берега у кладбища администрация не имеет и все, чем они могут помочь – перенести могилы с береговой линии, чтобы обезопасить их от подмывания.
Напомним, ранее в сообществе "Инцидент Рубцовск" очевидцы рассказали, что нашли человеческие останки в районе поселка За урожай в 40 км от Рубцовска. После публикации этого сообщения власти незамедлительно начали решать проблему.
Комментарии
Страна в которой о мертвых пекутся больше чем о живых....
Выкапывать останки и снова закапывать - что может быть более мерзким? А учитывая, что это дело все заброшенное и никому не нужное уж 40 лет как....оставьте вы в покое - природа разберется.
На предыдущих фотках с места события был виден берег и даже металлические оградки. И как это ушлые рубцовчане очка пронесли- тут такое богатство и не распилено, не сдано в чермет.