Юлия Михалкова уходит из "Уральских пельменей" в интернет

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила о своем уходе из коллектива. Этой информацией она поделилась с подписчиками своего Instagram-профиля.
"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские пельмени". Решение не спонтанное. Причин много", – написала Михалкова. Главной причиной она назвала игру в одном образе.
"Меня просили остаться, но то, что предлагали – все это я переросла", – добавила артистка. Тем не менее она отметила, что будет относиться к бывшему коллективу с теплотой.
Планы на будущее Юлия обозначила образно. Она рассказала, что готовит к выходу собственное шоу, кулинарную передачу и видеопроект в интернете.
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