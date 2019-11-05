Безликий аппарат или чудо техники – чем может стать кулер для воды

Для разбора бутилированной воды есть замечательные помощники – настольные и напольные кулеры. Купить кулер в Барнауле – не проблема. Другой вопрос: как выбрать тот самый, который идеально впишется в ваш интерьер – будь то офис или квартира – и удовлетворит все потребности в плане функциональности?

Гармоничное "вливание" в интерьер

При подборе кулера в первую очередь нужно определиться с местом его установки и, соответственно, размерами. Для помещений абсолютно любой площади есть напольные и настольные решения.

"Помимо места размещения кулера, его формы и размера, также нужно учитывать и стилистическое решение вашего интерьера, – рассказывает дизайнер интерьера Виктория Черноусова. – Если вы сделали выбор в пользу футуристического современного интерьера – кулер с водой будет смотреться органично на фоне такой кухни, можно выбрать модель стального цвета, со специальной подсветкой или же необычной формы".

Если у вас достаточно свободного места – смело выбирайте напольный кулер. При небольшой разнице в цене он имеет гораздо больше функций. Со шкафчиком или холодильником, с размещением бутыли внутри, с функцией энергосбережения. Напольный кулер впишется в любой интерьер квартиры, офиса или кухни и значительно облегчит жизнь своего хозяина.

В помещении в стиле лофт напольный кулер отлично подойдет к общему интерьеру помещения, достаточно только превратить его в самостоятельный арт-объект, остановив свой выбор на брутальной черной модели аппарата. Кроме того, можно проявить дизайнерскую фантазию и установить его в коридоре, гостиной или другой комнате – лофт оценит подобную нетривиальность.

Чтобы кулер не выбивался из классического интерьера, достаточно использовать встроенную или нейтральную белую, бежевую модель со строгими лаконичными линиями.

"Если вы проектируете кухонный гарнитур, у вас есть отличная возможность встроить аппарат непосредственно в мебель: внутрь одного из шкафов, как открытого, так и обустроенного специальной дверцей с отверстием для кранов и наливания воды, – делится дизайнер интерьера Виктория Черноусова. – Модель напольного кулера отлично впишется на кухне свободной планировки, заняв место как вблизи обеденной группы, так и заполнив самые нефункциональные пространства в углах комнаты или за дверью".

Полезные, безопасные и многофункциональные

Изначально кулеры для воды могли лишь охлаждать и раздавать бутилированную воду. Однако со временем эти аппараты "научились" подавать воду различной температуры, беречь электроэнергию и даже защищать детей! Эта техника постоянно "эволюционирует" и подстраивается под интересы своего хозяина.

Есть мощные кулеры с компрессорным охлаждением. Они очень производительны и подходят для частого разбора воды. Такие варианты выбирают большие семьи и офисы.

Если у вас небольшая квартира, предпочтение стоит отдать компактным настольным кулерам. Они также отлично охлаждают и нагревают воду, но занимают при этом мало места.

Кулеры со встроенным холодильником – идеальный вариант для офиса. Например, в нем можно хранить обеды или перекус. Аппараты со встроенным шкафчиком для чая и кофе – также практичный вариант, который значительно экономит место.

Один из последних трендов в кулерах – нижняя загрузка. В такой аппарат бутыль с легкостью установит даже хрупкая девушка. Кроме того, при выборе кулера для дома важно подумать и о безопасности детей. Сегодня на рынке можно найти аппарат с функцией "акваняня", которая блокирует подачу горячей воды, чтобы ребенок не обжегся.

Установка кулера решает проблему чистой и, главное, полезной воды в вашей семье. А пить такую воду удобно из кулера. Всего лишь осталось выбрать, какой аппарат подходит именно вам.

Компания "Легенда жизни" предлагает более 50 различных моделей кулеров, разнообразный дизайн которых и широкий спектр функциональных возможностей порадует даже самых придирчивых покупателей.

Выбрать кулер: г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71

Заказать воду: в Барнауле – 777-777, в Бийске – 400-000