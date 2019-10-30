"Изумрудному" дадут 30 млн рублей и это вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?"

В 2020 году на реконструкцию и содержание парка "Изумрудный" из бюджета края выделят 30 млн рублей. Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится парк, рассказал amic.ru, что планирует направить деньги на начало реконструкции и содержание территории. Собственники других парков Барнаула не понимают стратегии нового коллеги.
Что хотят сделать в "Изумрудном" в первую очередь?
О финансировании "Изумрудного" в 2020 году amic.ru рассказал зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин. Он подчеркнул, что парк должен остаться общественным пространством: "Этот объект не должен быть самоокупаемым, и это нормально. Напротив, и государство, и муниципалитет, возможно, с привлечением спонсорских денег должны в него инвестировать".
Владислав Вакаев рассказал, что часть денег, которая ожидается в 2020 году, он планирует направить на текущее содержание парка, покупку трактора, ремонт входной группы и забора. "Еще есть идея построить вело-пешеходную дорожку по периметру "Изумрудного". Мы посчитали: ее протяженность будет около 1,7 км", – добавил он.
Также в 2020 году парк "Изумрудный" войдет в число общественных территорий на финансирование благоустройства из госпрограммы "Комфортная городская среда". Если горожане выберут именно это место, то сумма на восстановление увеличится. Насколько – пока не понятно, потому что финансирование на 2020 год не определено. Отметим, что в 2018 году территория Нагорного парка по той же программе получила на благоустройство 40,8 млн рублей.
Сколько еще нужно денег на "Изумрудный"?
Изначальная территория "Изумрудного" сократилась на 30% – с 29,5 га до 18,5 га. А при последней попытке отдать его в управление бизнесу он потерял более трех гектаров зеленых насаждений. Такие данные приводили на защите концепций реконструкции парка весной 2019 года.
По одной из них здесь можно построить фитнес-клуб, ресторан и другие коммерческие объекты, сохранив зеленые уголки (инвестиции – 1 млрд рублей). По другой – навести порядок и обновить деревья (100 тыс. рублей). По третьей – сделать современным парком с зонами для активного отдыха и административным блоком (300 млн рублей).
В разработке последней под названием "Город-сад" участвовал Владислав Вакаев, а также архитектор Максим Максименко (всего в рабочую группу вошли 13 человек). Авторы посчитали, что дороже всего обойдется благоустройство территории: освещение, мощение дорожек и установка малых архитектурных форм (180 млн рублей).
Примерно в 50 млн рублей оценили озеленение территории и еще 56 млн стоит зарезервировать под строительство детских площадок, павильона для посетителей и здание администрации.
Максим Максименко говорит, что разработанная с коллегами концепция "Город-сад" – это только эскиз к будущим проектным работам. На следующем этапе нужно создать рабочий проект, определить очередность работ и смету.
"Реконструкцию парка рационально разбить на несколько очередей. В первой я бы заложил сумму на фонари и ремонт основных дорожек, включая центральную аллею, – говорит Максим Максименко. – Также нужен административный хозблок. Он будет говорить о том, что парк не заброшен, у него есть хозяева. Затем стоит отремонтировать пруд: понять, почему уходит вода, возможно, поменять гидроизоляцию дна, облагородить берег не ЖБИ плитами, а деревянными причалами".
"Нам тоже надо загадить парк?"
Госфинансирование "Изумрудного" вызвало недоумение со стороны предпринимателей, которые также занимаются содержанием парков.
"Мне звонят другие управляющие парками и говорят: "Нам что, тоже надо загадить свои территории, чтобы бюджет выделил деньги на содержание!" Фонд имущества – это краевая структура. А почему деньги не выделены на парк в Славгороде, Заринске или, например, на "Юбилейный" в Барнауле", – говорит Сергей Писарев, директор парка "Лесная сказка" и депутат АКЗС.
Управляющий парком "Солнечный ветер" Роман Романов утверждает: "Я понял идею, которую продвигала мэрия (концепция с финансированием 100 млн рублей, – прим. ред.): привести в порядок зеленые насаждения, отремонтировать дорожки, а потом передать территорию на содержание горзеленхозу. В данном случае в принципе не понятно, на каком основании и какие цели выделяются средства из бюджета. Заметьте, то есть наших налогов. С какой стати?"
Более того, говорит Романов, все парки города – это только 5% от его зеленого каркаса. Кроме них есть еще скверы, лес и просто зеленые насаждения. Какова стратегия по развитию и уходу за ними?
"Каково должно быть их тематическое направление? Я убежден, что не надо все наполнять аттракционами, но что-то в парке должно быть! Может, это места для встреч молодежи? Может, культурная площадка. Нужна четкая концепция и ежегодная программа для таких мест", – резюмирует Романов.
Владислав Вакаев прокомментировал посыл коллег: "Всему свое время".
Комментарии
Год назад какая -то вша институтская здесь же визгом заходилась, что все под корень вырубить надо, где эта тварюшка?
29.999.999 рублей будет сп.... а рупь пойдет в фонд памяти о парке
Владельцы городков развлечений, получившие земельку от города за копейки, что-то ещё вякают? Романов, помнится, для своего нового парка хотел сделать плату за вход 300 рублей.
Владельцы парков добросовестно оплачивают арендную плату в бюджет.Дают рабочие места жителям города.Наводят порядок там где некоторые комментаторы нагадили.
Очень рада, что дойдут, на конец, руки и до Изумрудного парка. Это единственный парк, где оставались катамараны. Мы до сих пор ходим гулять туда. Ему надо дать новую жизнь. В парке Лесная сказка всё супер. Писарев - молодец!!! У него и зоопарк замечательный и зоопарк. Он отличный руководитель!!! А вот парку Изумрудный не повезло с руководством. Может стоит его по менять и там станет всё налаживается. Желаю этому парку процветания!!!!!
А ещё помним как Романов забил на содержание Аллеи ветеранов, которая у него в аренде вместе с парком. В принципе, это всё что нужно знать о коммерсантиках и их "социальной ответственности".
"В барнаульском парке «Солнечный ветер», которому принадлежит Аллея ветеранов, прокомментировали, почему аллея пришла в удручающее состояние.
Напомним, ранее сообщалось, что невооруженным глазом видно, что в сквере «Аллея ветеранов» не скошена трава, под деревьями лежат засохшие листья, а растительность уже пробилась сквозь тротуарную. Лавочки в сквере давно не крашены, а вход на саму аллею закрыт на ржавый замок.
В Министерстве имущественных отношений Алтайского края «Политсибру» сообщили, что земельный участок по адресу пр. Ленина, 152д с кадастровым номером 22:63:020226:9 в 2008 году Министерством имущественных отношений в аренду ЗАО «Алтай-Парк» Холдинг» для эксплуатации аттракционов."
Не могут не знать "профессионалы отрасли", что везде есть муниципальные и региональные парки, на которые тратят бюджетные средства. В том числе, наш Нагорный и Центральный... Какие-то другие у них мотивы для критики... может, сами денег хотели?
"...то вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?", а почему эксперты не задаются вопросом, с какой стати депутаты приняли закон выплачивать СЕБЕ по 30 тысяч рублей ежемесячно? Или там они в дело пойдут - в карман толстосумов, а тут на благо налогоплательщиков!
окультуривание парка делается то не только для посетителей, а для жильцов домов, которые уже вот вот в округе на втыкают
Странная политика у чиновников из мэрии г .Барнаула Сначала нужно всё "удручить" а затем пришедшее всё в такое "задро......." состояние привести в состояние чего то что получится. Вот так и живём и заботимся об хозяйстве и имуществе города господа чиновники.