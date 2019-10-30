"Изумрудному" дадут 30 млн рублей и это вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?"

В 2020 году на реконструкцию и содержание парка "Изумрудный" из бюджета края выделят 30 млн рублей. Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится парк, рассказал amic.ru, что планирует направить деньги на начало реконструкции и содержание территории. Собственники других парков Барнаула не понимают стратегии нового коллеги.

Что хотят сделать в "Изумрудном" в первую очередь?

О финансировании "Изумрудного" в 2020 году amic.ru рассказал зампредседателя правительства Алтайского края Иван Кибардин. Он подчеркнул, что парк должен остаться общественным пространством: "Этот объект не должен быть самоокупаемым, и это нормально. Напротив, и государство, и муниципалитет, возможно, с привлечением спонсорских денег должны в него инвестировать".

Владислав Вакаев рассказал, что часть денег, которая ожидается в 2020 году, он планирует направить на текущее содержание парка, покупку трактора, ремонт входной группы и забора. "Еще есть идея построить вело-пешеходную дорожку по периметру "Изумрудного". Мы посчитали: ее протяженность будет около 1,7 км", – добавил он.

Также в 2020 году парк "Изумрудный" войдет в число общественных территорий на финансирование благоустройства из госпрограммы "Комфортная городская среда". Если горожане выберут именно это место, то сумма на восстановление увеличится. Насколько – пока не понятно, потому что финансирование на 2020 год не определено. Отметим, что в 2018 году территория Нагорного парка по той же программе получила на благоустройство 40,8 млн рублей.

Сколько еще нужно денег на "Изумрудный"?

Изначальная территория "Изумрудного" сократилась на 30% – с 29,5 га до 18,5 га. А при последней попытке отдать его в управление бизнесу он потерял более трех гектаров зеленых насаждений. Такие данные приводили на защите концепций реконструкции парка весной 2019 года.

По одной из них здесь можно построить фитнес-клуб, ресторан и другие коммерческие объекты, сохранив зеленые уголки (инвестиции – 1 млрд рублей). По другой – навести порядок и обновить деревья (100 тыс. рублей). По третьей – сделать современным парком с зонами для активного отдыха и административным блоком (300 млн рублей).

В разработке последней под названием "Город-сад" участвовал Владислав Вакаев, а также архитектор Максим Максименко (всего в рабочую группу вошли 13 человек). Авторы посчитали, что дороже всего обойдется благоустройство территории: освещение, мощение дорожек и установка малых архитектурных форм (180 млн рублей).

Примерно в 50 млн рублей оценили озеленение территории и еще 56 млн стоит зарезервировать под строительство детских площадок, павильона для посетителей и здание администрации.

Максим Максименко говорит, что разработанная с коллегами концепция "Город-сад" – это только эскиз к будущим проектным работам. На следующем этапе нужно создать рабочий проект, определить очередность работ и смету.

"Реконструкцию парка рационально разбить на несколько очередей. В первой я бы заложил сумму на фонари и ремонт основных дорожек, включая центральную аллею, – говорит Максим Максименко. – Также нужен административный хозблок. Он будет говорить о том, что парк не заброшен, у него есть хозяева. Затем стоит отремонтировать пруд: понять, почему уходит вода, возможно, поменять гидроизоляцию дна, облагородить берег не ЖБИ плитами, а деревянными причалами".

"Нам тоже надо загадить парк?"

Госфинансирование "Изумрудного" вызвало недоумение со стороны предпринимателей, которые также занимаются содержанием парков.

"Мне звонят другие управляющие парками и говорят: "Нам что, тоже надо загадить свои территории, чтобы бюджет выделил деньги на содержание!" Фонд имущества – это краевая структура. А почему деньги не выделены на парк в Славгороде, Заринске или, например, на "Юбилейный" в Барнауле", – говорит Сергей Писарев, директор парка "Лесная сказка" и депутат АКЗС.

Управляющий парком "Солнечный ветер" Роман Романов утверждает: "Я понял идею, которую продвигала мэрия (концепция с финансированием 100 млн рублей, – прим. ред.): привести в порядок зеленые насаждения, отремонтировать дорожки, а потом передать территорию на содержание горзеленхозу. В данном случае в принципе не понятно, на каком основании и какие цели выделяются средства из бюджета. Заметьте, то есть наших налогов. С какой стати?"

Более того, говорит Романов, все парки города – это только 5% от его зеленого каркаса. Кроме них есть еще скверы, лес и просто зеленые насаждения. Какова стратегия по развитию и уходу за ними?

"Каково должно быть их тематическое направление? Я убежден, что не надо все наполнять аттракционами, но что-то в парке должно быть! Может, это места для встреч молодежи? Может, культурная площадка. Нужна четкая концепция и ежегодная программа для таких мест", – резюмирует Романов.

Владислав Вакаев прокомментировал посыл коллег: "Всему свое время".