Строительная компания приступила к ремонту пострадавшей от ветра новостройки

СК "Союз" приступила к ремонту новостройки по адресу проспект Энергетиков, 20 в Барнауле. Ремонт в рамках гарантийных обязательств проводится после сообщения в социальных сетях.
Барнаульцы опубликовали видео, на котором видно, как с одного из многоквартирных домов в Барнауле ветром срывает обшивку. Жителям посоветовали убрать автомобили и постараться обходить это место в период непогоды.
Сегодня поступило сообщение о том, что строительная компания приступила к ремонту поврежденного объекта.
Комментарии
Они ещё вчера начали, после 19:00
Качество... -не успели построить, уже ремонт!
30.10.2019 13:29
- гость -
Это внешняя обшивка или вентфасад. Она для того и делается, чтобы защищать от внешних неблагоприятных воздействий.
Хорошо что без жертв. Повезло. СОЮЗ мотай на ус, не всегда везет
30.10.2019 13:34
- гость -
Чего там мотать, какого нибудь узбека признают виновным и вся беда.