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Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке

, ИА "Амител"
На строительство потратили 1,5 млн рублей
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В Научном Городке 29 октября открыли спортивную площадку с беговой дорожкой, раздевалкой, спортивными тренажерами. Площадка построена по краевому проекту поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

"Реализовать такой масштабный проект стало возможным благодаря социальному партнерству неравнодушных жителей, предпринимателей и депутатов, их желанию сделать спорт доступным для всех категорий населения", – отметил глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

Общая стоимость проекта составила около 1,5 млн рублей. Из них 700 тысяч рублей выделено из краевого бюджета, около 470 тысяч – из городского бюджета, а 300 тысяч рублей собрали жители поселка.

В день открытия на новой площадке состоялся легкоатлетический забег юных спортсменов поселка.

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Комментарии

30.10.2019 13:29
- гость -

Ну хоть что-то. Правда ценник за это великоватым кажется, но что сейчас дёшего?

30.10.2019 13:30
- гость -

она там была, тупо отмыли не много денюшек и галочку поставили варюги

30.10.2019 13:38
- гость -

30.10.2019 13:30
- гость -

Не гони. По покрытию видно, что новое.

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