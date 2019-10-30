Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке

В Научном Городке 29 октября открыли спортивную площадку с беговой дорожкой, раздевалкой, спортивными тренажерами. Площадка построена по краевому проекту поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
"Реализовать такой масштабный проект стало возможным благодаря социальному партнерству неравнодушных жителей, предпринимателей и депутатов, их желанию сделать спорт доступным для всех категорий населения", – отметил глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.
Общая стоимость проекта составила около 1,5 млн рублей. Из них 700 тысяч рублей выделено из краевого бюджета, около 470 тысяч – из городского бюджета, а 300 тысяч рублей собрали жители поселка.
В день открытия на новой площадке состоялся легкоатлетический забег юных спортсменов поселка.
Комментарии
Ну хоть что-то. Правда ценник за это великоватым кажется, но что сейчас дёшего?
она там была, тупо отмыли не много денюшек и галочку поставили варюги
30.10.2019 13:30
- гость -
Не гони. По покрытию видно, что новое.