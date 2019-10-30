Как выбрать цветы для верного выражения своих чувств

Традиция дарить цветы появилась очень давно. В России, по указанию Екатерины II, был даже разработан так называемый реестр о цветах – когда, зачем и при каких обстоятельствах следует дарить те или иные.
Сегодня порадовать свежим букетом виновника торжества – беспроигрышный вариант подарка. Ведь они создают романтическую атмосферу, помогают выразить эмоции, чувства и переживания, если трудно найти подходящие слова или проявить внимание в момент, когда нет возможности находиться рядом. И, наконец, цветы подарят улыбку и наполнят отличным настроением даже в самый неудачный день.
Дарите близким радость
Если знаете, каким букетам отдает предпочтение девушка, жена или коллега, с легкостью можно устроить сюрприз и приятно удивить благодаря доставке цветов в Екатеринбурге. Красивая, классическая или современная цветочная композиция окажется в нужное время в нужном месте. Служба доставки работает круглосуточно.
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- оригинальные композиции на все праздники, например, тыквенно-осенний букет на Хэллоуин;
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- коробочки с вкусностями (шоколадом, ягодами);
- приятные цены – можно подобрать потрясающую цветочную композицию менее чем за две тысячи рублей;
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- оплата удобным способом;
- проявление заботы и внимания;
Это лишь малая часть услуг, оказываемых нашим клиентам.
Какие букеты дарить
Чтобы узнать вкусы и пристрастия близких людей, необходимо чаще одаривать цветочными наборами, и в этом поможет доставка цветов в Екатеринбурге.
Как сделать правильный выбор букета, учитывая статус одариваемого?
Мужчинам обычно дарят цветы на длинных стеблях. Набор, предназначенный женщине, состоит из некрупных бутонов пастельных тонов. Мелкие бутоны веселых и ярких оттенков – для детей. Пожилым не стоит преподносить букеты с увядающими цветами. Молодой девушке не рекомендуется дарить ярко-красные букеты.
Красные преподносят при глубочайшем уважении, а также чтобы рассказать о безудержном влечении или признаться в страстной любви. Белые означают застенчивость и невинность, часто приносят в подарок невестам в день свадьбы. Розовые говорят о нежности.
Цветы – это знак внимания, подчеркивающий любовь, уважение и значимость.
С нашей доставкой жизнь станет приятнее. Ведь доказано – принося радость другим, мы становимся счастливее.
Комментарии
Амик вышел на совершенно новый рекламный уровень, рекламирует доставку цветов.... -в Екатеринбурге!!