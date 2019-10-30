Среда, 30 Октябрь, 16:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,78
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград

, ИА "Амител"
Довольно часто возникают ситуации, когда срочно нужны деньги. Все ли финансовые организации способны в этом помочь?

Большинство финансовых организаций предъявляют ряд требований к претендентам на кредит. Прогрессивностью отличается банк "Тинькофф", где возможно получить кредит при наличии плохой кредитной истории. Здесь не требуют справок, для получения кредита нужен только паспорт. Такой подход значительно упрощает процедуру получения займа. Поэтому "Тинькофф" пользуется большой популярностью у пользователей. Здесь можно быстро получить деньги на различные цели. Также в банке не интересуются, на что будут потрачены деньги.

Ситуации, кода срочно нужна определенная сумма, у граждан возникают довольно часто. Очень хорошо, что работает финансовая компания, способная удовлетворить запросы многих людей. Случается так, что у заемщика не получается вернуть кредит вовремя. Банк "Тинькофф" и в такой ситуации идет навстречу своим клиентам. Он ввел рефинансирование без подтверждения дохода кредитов, взятых в других банках. Такая особенность обслуживания дает возможность гражданам погасить кредиты других банков без каких либо штрафных санкций.

Для рефинансирования кредита, полученного в любом другом банке, не требуется предъявлять никакие справки и документы от них. Процедура рефинансирования происходит очень оперативно, так одобрение дается в день обращения клиента. После этого менеджер банка договаривается с клиентом о встрече, на которую бесплатно будут доставлены документы и карта. Для того чтобы погасить кредит, клиенту необходимо переводить деньги со своей карты на счет кредита, который подлежит рефинансированию.

Рефинансирование в банке "Тинькофф" отличается нескольким преимуществами:

  • это большая оперативность;
  • клиент не тратит время на получение справок от другого банка, а также на посещение офиса;
  • от него не потребуют залог и поручительство знакомых людей.

Отсутствие этих требований в "Тинькофф" значительно ускоряет как выдачу кредитов, так и процедуру рефинансирования. А именно оперативность в этом деле поможет сохранить средства. Услугой рефинансирования могут воспользоваться физические лица, взявшие кредиты в любых банках и микрофинансовых организациях. Рефинансирование распространяется и на ипотечное кредитование. Сумма рефинансирования достигает двух миллионов рублей, срок – в пределах трех лет.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:35
В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы 0
16:21
Вандалы "разворотили" дорожную камеру в Барнауле 1
16:15
Как выбрать цветы для верного выражения своих чувств 1
16:03
City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнале 14
15:51
Барнаульцев вновь спросят, куда потратить 100 млн рублей 4
15:41
Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград 0
15:32
Женщина за рулем легкового автомобиля вылетела с дороги в Барнаула 7
15:26
Бывшего депутата избили железной трубой после критики иркутского губернатора 4
15:20
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 4
15:09
Неизвестные грузовиками вывозят мусор в Ленточный бор 6
15:04
Мэрия Барнаула рассказала, как застроит частный сектор около ТРЦ Galaxy 0
14:50
"Изумрудному" дадут 30 млн рублей и это вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?" 10
14:38
Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избиение ребенка 0
14:35
Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера 1
14:20
Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен 2
14:10
Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson 11
13:59
Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев 14
13:38
Школам в День народного единства предложили "полюбить свою страну" 20
13:24
Многофункциональную спортивную площадку открыли в Научном Городке 3
13:10
Строительная компания приступила к ремонту пострадавшей от ветра новостройки 5
12:51
Старинный особняк продали в Бийске за один рубль 7
12:47
Правительство поддержит семьи четырех алтайских солдат, пострадавших в Забайкалье 15
12:38
Алтайская семья, победившая в конкурсе "Семья года", получит в Москве награду 4
12:11
Самого маленького кота в мире показали на видео 1
12:01
Алтайские компании могут зарабатывать на облаках 1
11:57
Юлия Михалкова уходит из "Уральских пельменей" в интернет 9
11:41
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке 21
11:30
Очевидцы: человек выпал из окна барнаульской новостройки 17
11:11
Мотузной не удалось получить с государства миллион за "нравственные страдания" 32
11:01
Спор на 130 миллионов. Почему алтайские компании судятся за передачу электричества 11
10:51
За парковку на обновленной аллее барнаульцев ждет беседа или наказание 26
10:47
Названа предварительная причина стрельбы в забайкальской воинской части 25
10:31
Алтайский хоккеист Андрей Свечников забросил две шайбы в матче НХЛ 2
10:28
Чиновники Рубцовского района спасут сельское кладбище от "сползания" в реку 2
10:01
После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз 6
09:41
В Барнауле выставили на торги 10-метровую квартиру из-за просрочек по ипотеке 23
09:31
Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края 0
09:21
Центр Барнаула по новым правилам можно будет застроить 25-этажками 13
09:01
Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы 1
08:44
Барнаул перешел на проектное финансирование строительства домов. Как это работает 0
08:31
В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра 0
08:22
Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики 15
08:13
После ДТП в Барнауле один автомобиль отлетел на рельсы, а другой – в столб 11
08:02
Семь золотых правил создания идеальной кухни 0
07:59
Грудинин заявил, что у него нет миллиарда рублей на выплату по иску 21
07:51
В Барнауле продали первую Toyota RAV4 нового поколения 0
07:41
Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле 6
07:37
"И не должен окупаться": какие надежды связывают алтайские власти с "Изумрудным" 8
07:24
Дворцовые тайны
Как барнаульский Дворец спорта превратился в "Титов-Арену"
07:01
Как избавиться от псориаза и чем тут поможет ПУВА-терапия 0
06:43
Прививка для ребенка без очереди и с комфортом: "Аско-Мед-Плюс" переехал в новый офис 2
06:34
ЛДПР проведет в Барнауле митинг и концерт в честь Дня народного единства 1
06:16
Страшно смешные костюмы на Хэллоуин 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.