Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград

Большинство финансовых организаций предъявляют ряд требований к претендентам на кредит. Прогрессивностью отличается банк "Тинькофф", где возможно получить кредит при наличии плохой кредитной истории. Здесь не требуют справок, для получения кредита нужен только паспорт. Такой подход значительно упрощает процедуру получения займа. Поэтому "Тинькофф" пользуется большой популярностью у пользователей. Здесь можно быстро получить деньги на различные цели. Также в банке не интересуются, на что будут потрачены деньги.
Ситуации, кода срочно нужна определенная сумма, у граждан возникают довольно часто. Очень хорошо, что работает финансовая компания, способная удовлетворить запросы многих людей. Случается так, что у заемщика не получается вернуть кредит вовремя. Банк "Тинькофф" и в такой ситуации идет навстречу своим клиентам. Он ввел рефинансирование без подтверждения дохода кредитов, взятых в других банках. Такая особенность обслуживания дает возможность гражданам погасить кредиты других банков без каких либо штрафных санкций.
Для рефинансирования кредита, полученного в любом другом банке, не требуется предъявлять никакие справки и документы от них. Процедура рефинансирования происходит очень оперативно, так одобрение дается в день обращения клиента. После этого менеджер банка договаривается с клиентом о встрече, на которую бесплатно будут доставлены документы и карта. Для того чтобы погасить кредит, клиенту необходимо переводить деньги со своей карты на счет кредита, который подлежит рефинансированию.
Рефинансирование в банке "Тинькофф" отличается нескольким преимуществами:
- это большая оперативность;
- клиент не тратит время на получение справок от другого банка, а также на посещение офиса;
- от него не потребуют залог и поручительство знакомых людей.
Отсутствие этих требований в "Тинькофф" значительно ускоряет как выдачу кредитов, так и процедуру рефинансирования. А именно оперативность в этом деле поможет сохранить средства. Услугой рефинансирования могут воспользоваться физические лица, взявшие кредиты в любых банках и микрофинансовых организациях. Рефинансирование распространяется и на ипотечное кредитование. Сумма рефинансирования достигает двух миллионов рублей, срок – в пределах трех лет.
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