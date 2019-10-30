Бывшего депутата избили железной трубой после критики иркутского губернатора

Бывшего депутата Гордумы Усолья-Сибирского Сергея Угляницу жестоко избили железной трубой после критики в адрес иркутского губернатора Сергея Левченко, сообщает Telegram-канал LifeShot.
"Именно свою публикацию в Facebook экс-депутат считает причиной нападения на себя", – говорится в сообщении.
Как передает ТАСС, Левченко уже выразил Углянице искреннее сочувствие и пожелал скорейшего выздоровления. "Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль", – сказал губернатор.
По данным Life, Угляница, который переквалифицировался в общественного активиста, попал в больницу после нападения неизвестных недалеко от своего дома. Мужчина ставил свой автомобиль в гараж, когда на него набросились со спины и несколько раз ударили по голове. Когда злоумышленники скрылись, он смог самостоятельно вызвать полицию.
Как сообщает местный портал "Усольесити", у 52-летнего активиста предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломан нос, повреждена глазница.
Сергей Угляница с 2012 по 2017 год был депутатом Гордумы Усолья-Сибирского. С 2009 года он состоял в КПРФ, однако из-за несогласия с действиями однопартийцев в 2017 году покинул партию. После это он неоднократно выступал с критикой как самой коммунистической партии, так и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который представляет КПРФ.
Комментарии
А разве можно критиковать губеров - это не экстремизЬм?!
Язык хоть мал но много жизней он сломал. Хорошо что жив. Калаш надо иметь
каждый сверчок, знай свой шесток.
Едроссы хотят подставить губернатора-коммуниста. Кто это сделал могут даже сказать, что заказ был от Левченко.