Российским чиновникам хотят ограничить стоимость телефонов и других гаджетов

Минфин России предложил ограничить стоимость телефонов, планшетов и ноутбуков, которые чиновники покупают на бюджетные деньги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект соответствующего постановления.
В ведомстве предложили закрепить стоимость мобильных телефонов для руководителей центрального аппарата федеральных государственных органов на уровне не более 15 тыс. рублей, планшетов — не более 60 тысяч, а ноутбуков — не более 100 тысяч. При этом на связь тратить не более четырех тысяч в месяц.
Также предусмотрена стоимость гаджетов для советников и помощников. Стоимость телефона для них может составлять не более 10 тысяч, планшета — не более 50 тысяч, ноутбука — не более 80 тысяч, а на связь тратить не более двух тысяч рублей в месяц.
В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас у федеральных госорганов есть "широкая автономия при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров".
Подобный подход, как уверены в Минфине, "создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей".
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