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Основатель "Грильницы" съедает по шаурме в день и не толстеет

, ИА "Амител"
Бизнесмен не считает нужным указывать калорийность блюд, если они вкусные и здоровые
Дмитрий Иванов и шаурма на вывеске / Фото: twitter.com/ivanovdmitriyd

Дмитрий Иванов и шаурма на вывеске / Фото: twitter.com/ivanovdmitriyd

Основатель барнаульской сети кафе быстрого питания "Грильница" Дмитрий Иванов рассказал в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле", что его компания не нацелена на указывание калорийности блюд, а сам он каждый день съедает по шаурме.

Иванов подчеркнул, что следит за своим здоровьем и, съедая каждый день по шаурме, не замечает негативных изменений. Он даже задается вопросом: чем вредна шаурма?

"Разве это неправильный продукт? Что в нем не так? Это овощи, мясо и хлеб. Лаваш для нас делают по особой технологии", – отметил он.

Также бизнесмен не видит в фастфуде угрозы для здоровья и не считает необходимым указывать в меню калорийность блюд.

"Когда я захожу в "Грильницу", я вижу наши очереди. У меня таких мыслей (об указании калорийности, – прим. ред.) почему-то не возникает", – пояснил Иванов.

Более того, по его наблюдениям, среди посетителей сети кафе много спортсменов. Как правило, они заказывают шаурму без картофеля и просят в два раза уменьшать порцию соуса, рассказал барнаульский предприниматель.

На amic.ru вы можете прочитать полное интервью с Дмитрием Ивановым, в котором он раскрыл секреты успеха своего бизнеса.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.10.2019 07:57
- гость -

Глисты?

31.10.2019 08:04
- гость -

А там чему усваиваться? Сплошной целлофан.

31.10.2019 08:33
- гость -

Бизнесмен не хочет указывать калорийность блюд?

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 1036 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 276).
Смотрим пункт 12 Правил.
Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информация должна содержать:
перечень услуг и условия их оказания;
цены в рублях и условия оплаты услуг;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2007 N 276)
фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;
сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания, емкости бутылки предлагаемого алкогольного напитка и об объеме его порций;
сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 N 389, в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2007 N 276)
обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга;
абзацы девятый - двенадцатый утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 276.

Если есть желание и возможность предлагаю делать запись в Книгу жалоб и предложений со ссылкой на выше указанный нормативный акт. А ещё есть основание обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.

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