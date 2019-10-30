Кудрин рассказал о необходимости повышения доверия населения к власти

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".
"Правительству России нужно подумать о специальных программах и мерах, которые бы способствовали повышению доверия населения. Рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти", — сказал Кудрин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать результаты исследования про страхи россиян.
Он отметил, что не успел внимательно ознакомиться с результатами последнего исследования на эту тему, которое появилось на днях, но подчеркнул, что в своих выступлениях и сам часто говорит о "некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти".
"Выражается ли это через страхи — мне надо с методологией исследования ознакомиться. Конечно, правительство должно принимать дополнительные меры по повышению доверия населения", — сказал Кудрин.
Напомним, ранее "Левада-центр" опубликовал результаты исследования, которое показало, что одним из главных страхов россиян является произвол властей.
После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают эмоциональными ответы россиян на вопросы "Левада-центра". Однако он отметил, что власти страны "безусловно, обращают внимание на все подобные публикации".
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