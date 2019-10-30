Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избиение ребенка

Опекуна из Республики Алтай обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу опекаемого, сообщает Regnum.
Доказано, что мужчина избивал ребенка руками, скакалкой, прутом и ремнем. При этом он постоянно оскорблял его. Из-за перенесенных побоев ребенку понадобилась операция по пересадке кожи на ноги и спину.
"Учитывая все обстоятельства по делу суд удовлетворил иск прокурора города Горно-Алтайска и взыскал в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей", -– рассказали изданию в прокуратуре.
Напомним, ранее СК по региону начал проверку в отношении женщины из Залесовского района, которая систематически истязала двух приемных детей.
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