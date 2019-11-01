Многодетные семьи на Алтае станут оперативнее получать информацию о господдержке

О возможностях государственной программы "Льготная ипотека под 6%" многодетные семьи теперь узнают из SMS-сообщений от имени Министерства социальной защиты Алтайского края. Такое решение предложила компания "МегаФон", которая уже отправила тысячи сообщений абонентам разных операторов с помощью своей услуги "МегаФон.Таргет".
"Сегодня важно, чтобы каждая семья, в которой после 1 января 2018 года родился второй ребенок, знала, что она при улучшении своих жилищных условий может воспользоваться ипотекой под 6 %, – комментирует министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. – И благодаря компании "МегаФон" мы можем проинформировать об этой возможности с помощью СМС-сообщений еще большее количество граждан, у которых родился второй ребенок".
Директор алтайского филиала "МегаФон" Дмитрий Сидоренко заметил, что для него самого, как для многодетного отца, важна не только государственная поддержка, но и оперативное информирование о различных программах.
"Наши решения для бизнеса, а именно "МегаФон.Таргет", помогают не только достигать бизнес-целей компаний, но и эффективны в социальной сфере. В короткие сроки мы обработали сложный запрос министерства. И уже сегодня начнем рассылку", – рассказал Дмитрий Сидоренко.
Напомним, программа "Семейная ипотека" действует с 2018 года. Ее участники могут взять кредит или рефинансировать уже имеющийся по льготной ставке – 6%. С 2019 года льготная ставка сохраняется до конца срока действия кредитного договора. В текущем году 316 семей уже воспользовались данной программой для улучшения жилищных условий.
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