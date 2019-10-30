Неизвестные грузовиками вывозят мусор в Ленточный бор

Жители Борзовой Заимки сняли на видео как загруженный мусором грузовик заезжает на территорию Ленточного бора. Запись они опубликовали в сообществе Barnaul22.
Когда водитель грузовика увидел, что его снимают, он развернулся и уехал.
Мусор на больших машинах свозят на территорию бывшей военной части. Здесь его и складируют.
Кроме того, отмечается, что машины проезжают к этому месту через временную переправу на реке Барнаулке. Она рассчитана на 5 тонн, а вес грузовика с мусором явно превышает эту цифру.
Комментарии
Вот весь мусор в бору уберёт. Фотография его должна быть на виду. Если от фирмы всю фирму на уборку бора. Твари
ну а чо она даже номер машины не озвучила, чтоб найти можно было водилу и заказчика?
Таких грузовиков у частников нет. Где зелёные. Флаг в руки.
В кузове похоже глина, а не мусор.
При желании найти легко. Камер полно.
надо мост слегка подпилить, пусть утопится 1 грузовик.