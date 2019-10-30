Мэрия Барнаула рассказала, как застроит частный сектор около ТРЦ Galaxy

Строительство новых домов в центре Барнаула организовано на месте участков, выкупленных у частников. Начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов заверил горожан, что они имеют право остаться в своих домах и не продавать их девелоперам, пишет “Вечерний Барнаул”.
К Дмитрию Аристову в ходе прямой линии обратилась жительница Барнаула Екатерина Ивановна Ананьева. Она сказала, что представляет жителей проезда Кемеровского, улицы Молодежной и переулка Ядринцева.
"Дайте нам, пожалуйста, ответ: будет ли застраиваться эта территория или пойдет под снос", – спросила она и заверила, что хотела бы остаться в своем доме.
Чиновник заявил, что новые дома на этой территории строятся на месте участков, которые выкупают девелоперы. Горожане сами вправе распоряжаться своей недвижимостью.
Застройщик может выкупить такой участок, если договорится с собственником, подчеркнул чиновник. Он добавил, что для территории, ограниченной улицами Молодежная, Челюскинцев, Папанинцев и переулком Ядринцева утвержден план комплексной застройки (группа кварталов "Строитель", напротив ТРЦ Galaxy).
Что хочет видеть мэрия на месте частного сектора
Участок квартала "Строитель" занят преимущественно ветхим частным сектором и промзоной. Он входит в число перспективных для реновации: именно для него в первую очередь мэрия разработала проект планировки. Это позволит грамотно организовать смену ветхих строений на новые.
Согласно этому проекту, количество жилья на участке должно увеличиться с 44 тыс. кв. метров до 168 тыс., а население – с 1,8 тыс. до 7 тыс. человек. Многоэтажные дома предлагается разместить по периметру квартала, а внутри него отвести участки под социальные здания, например, детсад и школу.
Такой проект планировки – это руководство к действию девелопера. Он может выкупить участок и расположить на его месте здание, которое рекомендовано.
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