Вандалы "разворотили" дорожную камеру в Барнауле

Очевидцы сняли на видео сломанную камеру видеофиксации и поделились записью в сообществе Barnaul22.
На записи видно, что корпус камеры сильно измят. Задняя крышка вырвана и изогнута.
Внутренности защитной коробки автор не снял, но очевидно, что туда вандалы также забрались.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стали чаще ломать камеры фиксации нарушений ПДД. Больше всего от вандалов страдают камеры, которые замеряют скорость движения транспорта. По каждому из случаях полицейские проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.
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