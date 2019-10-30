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City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнале

, ИА "Амител"
Руководитель администрации губернатора заявил, что барнаульцам свойственна дихотомия
Руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

К полемике о целесообразности строительства отеля Radisson (1,5-2 млрд рублей инвестиций) в Барнауле подключились чиновники. Вслед за комментарием Дмитрия Аристова, начальника городского комитета по строительству, высказался руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь, пишет "Политсиб.ру".

Виталий Снесарь заявил, что горожанам свойственна дихотомия. С одной стороны, сожаление, что Барнаул – большая деревня, с другой – желание "сохранить три кривых тополя, когда нам предлагают построить в центре большое современное здание”.  

"Кто вспоминал вообще об этом уголке до появления проекта? При этом никто не осыпает проклятиями построенную за Дворцом спорта высотку. Нам надо просто стратегически решить: делаем ли мы из центра города City или мы сохраняем милую сердцу и где-то глазу провинциальную картину? Это решение зависит от городского сообщества", – говорит Снесарь.

Однако краевой чиновник согласен, что для отеля можно подобрать и другую площадку. Например, выкупить ветхие дома частного сектора, чтобы строить без скандала. "На мой взгляд, строить через "не могу" и "не хочу" не совсем правильно. Принципиально вопрос на самом деле в нас, в людях, населяющих Барнаул, что мы хотим от центра города", – резюмирует Виталий Снесарь.

Напомним, что в ходе прямой линии с читателями газеты "Вечерний Барнаул" начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов заявил, что участок для отеля Radisson выбран некорректно. Сквер генеральным планом отнесен к зеленой зоне, где строить нельзя. Это позиция администрации Барнаула, подчеркнул Аристов. 

Между тем окончательное слово остается за правительством Алтайского края, в чьем ведении находится спорный сквер.

Что такое дихотоми́я?

Термин дихотоми́я произошел от греческого слова, означающего раздвоенность. Способ логического деления, при котором объект расщепляется на два взаимоисключающих понятия.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

30.10.2019 16:07
месный

ленина перед администрацией убирите и стройте там на здоровье

30.10.2019 16:14
владимир

Снесарь, строй, но зеленых зон тогда сделай в центре больше и где людям можно гулять и время проводить.... а то три тополя кривых ему, так ты 100 ровных высади!!!

30.10.2019 16:15
- гость -

Давно пора и мощи похоронить.Бог проклятья снимет.

30.10.2019 16:18
- гость -

Фуууууу!!!!! Противно и мерзко!!!!! Какой то слесарь - депутатишко

30.10.2019 16:25
- гость -

А Снесарь сам дихотомией не страдает?

30.10.2019 16:27
Гостья

Если центр нужен? Так за музкомедией полно частного сектора.Вот вам и место в центре!

30.10.2019 16:28
Eugene

те кто купят квартиры в высотке за дворцом спорта тоже не очень умные люди

30.10.2019 16:28
Кот.Без сапог.

В порядочном обществе за такие слова мог бы и по соплям схлопотать!

30.10.2019 16:28
1

Зачем Ленина перед администрацией убирать? За администрацией между дворцом спорта и администрацией есть замечательный скверик пусть там и строят.

30.10.2019 16:29
- гость -

выкупить ветхие дома частного сектора, чтобы строить без скандала...
---------------
В центральной части города мало старых деревянных домишек?За чем дело стало?

30.10.2019 16:30
Eugene

30.10.2019 16:15
- гость -
Давно пора и мощи похоронить.Бог проклятья снимет.

те, что в церквях нужно обязательно закопать, мракобесие какое-то

30.10.2019 16:33
1

Данный лоббист видимо за городом проживает в своем сиротском домишке.

30.10.2019 16:39
- гость -

Администрацию края снесите, и на ее месте 20-этажный отель постройте.

30.10.2019 16:39
- гость -

Какие он слова то подобрал для барнаульцев, это что бы они прочувствовали всю свою ущербность по отношению к светилам, не иначе.

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