City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнале

К полемике о целесообразности строительства отеля Radisson (1,5-2 млрд рублей инвестиций) в Барнауле подключились чиновники. Вслед за комментарием Дмитрия Аристова, начальника городского комитета по строительству, высказался руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь, пишет "Политсиб.ру".
Виталий Снесарь заявил, что горожанам свойственна дихотомия. С одной стороны, сожаление, что Барнаул – большая деревня, с другой – желание "сохранить три кривых тополя, когда нам предлагают построить в центре большое современное здание”.
"Кто вспоминал вообще об этом уголке до появления проекта? При этом никто не осыпает проклятиями построенную за Дворцом спорта высотку. Нам надо просто стратегически решить: делаем ли мы из центра города City или мы сохраняем милую сердцу и где-то глазу провинциальную картину? Это решение зависит от городского сообщества", – говорит Снесарь.
Однако краевой чиновник согласен, что для отеля можно подобрать и другую площадку. Например, выкупить ветхие дома частного сектора, чтобы строить без скандала. "На мой взгляд, строить через "не могу" и "не хочу" не совсем правильно. Принципиально вопрос на самом деле в нас, в людях, населяющих Барнаул, что мы хотим от центра города", – резюмирует Виталий Снесарь.
Напомним, что в ходе прямой линии с читателями газеты "Вечерний Барнаул" начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов заявил, что участок для отеля Radisson выбран некорректно. Сквер генеральным планом отнесен к зеленой зоне, где строить нельзя. Это позиция администрации Барнаула, подчеркнул Аристов.
Между тем окончательное слово остается за правительством Алтайского края, в чьем ведении находится спорный сквер.
Что такое дихотоми́я?
Термин дихотоми́я произошел от греческого слова, означающего раздвоенность. Способ логического деления, при котором объект расщепляется на два взаимоисключающих понятия.
Комментарии
ленина перед администрацией убирите и стройте там на здоровье
Снесарь, строй, но зеленых зон тогда сделай в центре больше и где людям можно гулять и время проводить.... а то три тополя кривых ему, так ты 100 ровных высади!!!
Давно пора и мощи похоронить.Бог проклятья снимет.
Фуууууу!!!!! Противно и мерзко!!!!! Какой то слесарь - депутатишко
А Снесарь сам дихотомией не страдает?
Если центр нужен? Так за музкомедией полно частного сектора.Вот вам и место в центре!
те кто купят квартиры в высотке за дворцом спорта тоже не очень умные люди
В порядочном обществе за такие слова мог бы и по соплям схлопотать!
Зачем Ленина перед администрацией убирать? За администрацией между дворцом спорта и администрацией есть замечательный скверик пусть там и строят.
выкупить ветхие дома частного сектора, чтобы строить без скандала...
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В центральной части города мало старых деревянных домишек?За чем дело стало?
30.10.2019 16:15
- гость -
Давно пора и мощи похоронить.Бог проклятья снимет.
те, что в церквях нужно обязательно закопать, мракобесие какое-то
Данный лоббист видимо за городом проживает в своем сиротском домишке.
Администрацию края снесите, и на ее месте 20-этажный отель постройте.
Какие он слова то подобрал для барнаульцев, это что бы они прочувствовали всю свою ущербность по отношению к светилам, не иначе.