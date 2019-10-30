Половину российской гречки собрали в Алтайском крае

Минсельхоз Алтайского края сообщил, что в этом году в регионе собрано 390 тысяч тонн гречихи. Это половина общероссийского производства.
Кроме того, с прошлых лет осталось почти 300 тысяч тонн крупы. Общего объема хватит, чтобы загрузить предприятия края и отправить часть урожая в другие регионы России.
Закупочные цены на гречиху сейчас установились на уровне 2014-2015 годов. Это позволяет сельхозтоваропроизводителям выйти на уровень рентабельности.
Из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года (694 тыс. тонн в весе после доработки) прошлогодние закупочные цены на сырье для аграриев были ниже себестоимости производства гречихи и в течение года колебались от 4 до 9 тыс. рублей за тонну, добавили в Минсельхозе.
Комментарии
Хватит конечно, но цену удвоим, ибо москалихи не берут дешёвку.....