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На Алтае появился новый экопоселок "Янтарный", построенный из дерева

, ИА "Амител"
Подведены итоги творческого конкурса от компании "Алтайлес"

Холдинг "Алтайлес" подвел итоги конкурса на лучшее название жилого поселка, строящегося для сотрудников Павловского деревообрабатывающего комбината.

За пять дней на конкурс поступило более 300 заявок из разных уголков страны – от Челябинской области до Приморского края. Поселок, расположенный в живописном районе Павловска, рядом с рекой Касмала и Касмалинским ленточным бором, чаще всего предлагали назвать "Касмалинская слобода" или "Молодежный". Но члены жюри посчитали, что ему больше подходит название "Янтарный".

"Янтарь и древесина – благородные природные материалы. Мы отметили не только их цветовое сходство, но и тот факт, что янтарь образован из смолы древних хвойных деревьев. А особенность и уникальность нашего поселка заключается в строительстве домов из хвойной древесины – экологически чистого, натурального строительного материала", – прокомментировал генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников.

Автором названия и обладательницей главного приза – смартфона Samsung Galaxy A10* – стала жительница Барнаула Татьяна Гаськова, которая, как выяснилось, давно следила за компанией и за новостями о поселке в "Инстаграм", поскольку ее семья тоже мечтает построить в будущем деревянный дом.

"Еще до объявления конкурса была выложена фотография первого дома, на которой он был такой красивый, будто бы светился изнутри. И "янтарный" было моей первой ассоциацией – теплый и солнечный дом", – поделилась победительница.

Проведение конкурса было приурочено к сдаче первого многоквартирного дома. Уже скоро новоселье в нем смогут отметить 12 семей-заводчан. Всего в поселке запроектировано 29 домов: два многоквартирных, шесть таунхаусов и дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 кв.м.

На территории поселка будет проведено комплексное благоустройство и озеленение, организованы детские игровые площадки, зоны для отдыха и спорта. Все объекты будут построены из экологичных материалов – клееного бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых на заводах холдинга "Алтайлес".

*Самсунг Гэлекси А10 – прим. ред.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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