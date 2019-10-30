300 лет до. HBO снимет очередную порцию “Игры престолов”

Телекомпания HBO решилась на съемки приквела к популярному сериалу "Игра престолов", пишет ТАСС. Действие развернется за 300 лет до событий "Игры престолов".
В основу приквела ляжет цикл романов "Песнь льда и пламени". Известно, что в новом сериале будет 10 эпизодов. Режиссером приквела "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, который снял несколько серий основной киносаги. За одну из них он получил премии Emmy в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала".
Это уже второй анонс приквела “Игры престолов”. Для анонсированного в январе проекта уже наняли актеров и в целом съемочную группу, но от него отказались. Приичины не названы. В отмененном проекте должны были сыграть такие актеры как Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие.
Что за сериал "Игра престолов"
"Игра престолов" — это американский телесериал в жанре фэнтези. В его основе лежит цикл романов "Песнь Льда и Огня"Джорджа Р.Р. Мартина. Проект снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайса для телеканала НВО. Премьера первого сезона состояласьв 2011 году, финальная — в мае 2019-го.
“Игра престолов” — это сериал о вымышленном мире, населённом людьми и фантастическими персонажей вроде драконов. В нем разворачивается жесткая борьба за трон. В сериале нет исключительно положительных или отрицательных героев, а еще он изобилует прекрасными пейзажами.
Телесериал стал одним из самых крупнобюджетных проектов и получил множество знаков признания.
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