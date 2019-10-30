Что скрывают депутаты: в правительстве пояснили претензии к смене главы Каменского района

Правительство Алтайского края сомневается в законности решения депутатов о смене исполняющего обязанности главы Каменского района. Документ был принят в понедельник, 28 октября, и вступил в законную силу. Заместитель председателя правительства Денис Губин рассказал amic.ru, что сейчас эти бумаги от краевой власти просто скрывают.

Речь идет о решении Каменского районного собрания депутатов о снятии полномочий главы Каменского района Евгении Гордиенко (работала в статусе и.о.) и наделении ими другого зама – Алексея Жихаренко. Документ (имеется в распоряжении редакции amic.ru) был принят 28 октября и подписан зампредседателя райсобрания Ивана Панченко (председатель Виктор Кашицин сейчас находится на больничном). Бумага поступила в городскую администрацию, была там официально зарегистрирована и вступила в законную силу. Алексей Жихаренко с этого дня официально исполняет полномочия главы района. Это в разговоре с amic.ru подтвердил Денис Губин. Но подчеркнул, что краевая власть сомневается в их легитимности.

"По непонятными для нас причинам господин Панченко не показывает никому – правительству, депутатам, прокурору – эти документы (подписные листы депутатов, – прим. авт.). Хотя голосование не являлось тайным. Какие есть документы, подтверждающие это решение, что эти голоса действительно были отданы? Их не показывают, причины не объясняют. Мы не собираемся рвать, жечь эти подписные листы, мы хотим удостовериться в их легитимности", – сказал Денис Губин.

По словам Губина, часть депутатов уже заявили, что документ не подписывали, другие говорят, что там не было указано, что это именно отмена назначения Гордиенко. А было лишь указано "признать утратившим силу решение Каменского районного Собрания депутатов от 12.09.2018 "О возложении полномочий главы Каменского района". Он считает, что депутатов могли ввести в заблуждение.

На вопрос, а обязаны ли депутаты (то есть орган местного самоуправления, который по закону независим от государственной власти) показывать эти документы правительству, сказал, что согласно Федеральному закону №131 они обязаны были уведомить губернатора.

"Чтобы мы могли разобраться, подготовиться. В чем там причина-то? Мы же можем прийти, поговорить, урегулировать эту ситуацию. Мы стараемся доверять главам и должны анализировать, что происходит. Ведь мы несем ответственность за безопасность жителей района, которые отдали свои голоса за этих депутатов", – добавил Денис Губин.

Сейчас правительство пытается разобраться в причинах смещения Гордиенко, провести анализ и вернуть ситуацию в рабочее русло.

Если депутаты все же предоставят документы и они окажутся легитимными, правительство не может это решение не поддержать, добавил чиновник.