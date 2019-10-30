Погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет

Температура воздуха в ряде регионов Западной Сибири во вторник, 29 октября, побила рекорды прошлых лет, сообщает Sibnet.ru. Об этом порталу рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
"Регионы Западной Сибири 29 октября располагались в теплом секторе циклона, он дал выброс тепла из районов Казахстана. На метеостанции Яйлю в Республике Алтай температура в этот день достигла 19,4 градуса тепла, прежний рекорд этого дня составлял 13 градусов — 88 лет назад", — отметил Ягудин.
В этот же день был побит рекорд и в Алтайском крае. На метеостанции в Рубцовске температура достигла 15,9 градусов, что выше рекорда почти 30-летней давности.
Ранее сообщалось, что 1 ноября в Алтайском крае потеплеет до +18 градусов. Аномальным для октября-ноября температурам способствует установившийся над регионом циклон, который "притягивает" теплый воздух из Казахстана.
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А барнаульский максимум +17 для 29-го остался не тронут.