Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18-20% в ближайшие три года

Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, за три года выплаты вырастут на 18%, пишет "Коммерсантъ".
Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, бюджет Пенсионного фонда принят Госдумой в первом чтении. "Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы. И за три года вырастает на 18%, то есть почти на 20%", — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.
Ранее Дроздов сообщил, что в 2020 году размер страховой пенсии по старости увеличится на тысячу рублей — до 16,4 тыс. руб, а индексация заложена на уровне 6,6%. В 2021 году индексация составит 6,3%, а в 2022 году – 5,9%. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тыс. рублей.
Накануне Дроздов во время своего выступления перед депутатами в Госдуме рассказал о нехватке средств. "Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет", — сказал он.
Таким образом, в бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы возвращение индексации для работающих пенсионеров не предусмотрено. То есть обещанная властями прибавка к пенсии в тысячу рублей работающих пенсионеров не затронет.
Комментарии
То-есть инфляцию пенсия так и не догонит
Нам уже обещали среднюю зарплату ~2700$ к 2020 году.
Не верю.