Россиянам не грозит недоедание из-за вывоза продуктов на продажу, рассказали эксперты

Россиянам не грозит недоедание из-за роста экспорта сельскохозяйственной продукции из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управляющего партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications Илью Березнюка.
"Не надо считать, что недостающую товарную массу и спрос на пищевую продукцию на внутреннем рынке сократят в угоду реализации цели — рост экспорта до 45 миллиардов долларов в 2024 году. Такой вариант развития событий мне представляется крайне маловероятным", — отметил Березнюк.
Более того, он уверен, что реализация плана по увеличению экспорта может столкнуться с различными барьерами, связанными с объективными факторами во внешней торговле. Кроме рыночной конъюнктуры на мировых рынках, таким фактором являются активные действия других стран на приоритетных для России рынках Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке.
"А теперь уже и в Африке, то есть на тех рынках, которые нас в первую очередь интересуют. Например, в текущем году уже очевидно, что экспортная выручка нашего АПК будет ниже запланированной и утвержденной в паспорте федерального проекта", — подчеркнул эксперт.
Однако, как отметил Березнюк, даже если отталкиваться от негативного сценария, и если экспорт не достигнет целевого показателя, а выйдет на уровень 35 млрд долларов в год — это уже будет гигантский шаг по реализации торгового потенциала России.
Президент России Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 млрд долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов.
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