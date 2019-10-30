Алтайский сенатор предложил отправлять заключенных на сортировку мусора

Член Совфеда от Алтайского края Сергей Белоусов предложил привлекать осужденных к работам по переработке мусора, пишет "Коммерсантъ".
"Недостаточная вовлеченность осужденных в активную трудовую деятельность становится основной причиной того, что лица в местах лишения свободы попросту теряют свои трудовые и профессиональные навыки и после освобождения не могут вернуться к привычной жизни в обществе", – отметил Белоусов.
По его оценкам, действующие исправительные учреждения обладают запасом производственных мощностей и площадей, а также ресурсом рабочей силы, которые используются неэффективно.
"Участие осужденных в работе по сортировке и переработке ТКО будет способствовать увеличению количества привлеченных к труду", – подчеркнул сенатор.
Стоит отметить, что ранее и сам глава ФСИН Геннадий Корниенко предлагал включить в региональные программы мероприятия, в рамках которых осужденные будут разбирать, сортировать и перерабатывать мусор.
Более того, как отметил Корниенко, инициатива даже была реализована в некоторых регионах, и результат оказался исключительно положительным. Однако в этих случаях осужденных привлекли к работе только на оборудовании заказчика.
"На сегодняшний день служба может разместить на своих производственных мощностях более 100 единиц специализированного оборудования", – добавил Корниенко.
По расчетам главы ФСИН, уже на начальном этапе это позволит обеспечить трудовую занятость около двух тысяч осужденных.
Комментарии
верно
И осужденных и депутатов. Раз в месяц. Хотя бы.