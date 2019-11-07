Это масло ниже по цене, но почти равно по ценности дорогому оливковому

Северная оливка, именно так часто называют рапс, потому что по содержанию микроэлементов и витаминов масло из этой культуры не уступает оливковому, при этом стоимость у него гораздо ниже. Об этом корреспондентам amic.ru рассказал владелец ООО "АгроСевТорг" Сергей Шевердин.

– Сергей, в Алтайском крае рапсовое масло производят сразу несколько компаний. Чем ваш продукт принципиально отличается от конкурентов, что его оценили уже в нескольких регионах России?

– Если коротко, то наше рапсовое масло отличается качеством.

– Смелое заявление, но так скажет о своем продукте каждый производитель. Хочется фактов.

– Наше масло породистое, эксклюзивное. В производство идет собственное сырье, выращенное в Алтайском крае, но из семян немецкой селекции с соблюдением всех технологических процессов. "АгроСевТорг" – давний партнер Германского Семенного Альянса. Наш рапс растет в экологически чистых районах края, а затем проходит тщательный отбор в лабораторных условиях.

– Ваше масло называется "Ремесленное", это как-то связано с технологией производства?

– Да, в производстве у нас нет ничего лишнего. Наше масло холодного отжима. Таким же оно было во времена наших предков. Отжим масла без нагревания сырья позволяет ему сохранять все полезные свойства в первозданном виде. А пользы в нашем рапсовом масле немало. Содержание незаменимых жирных кислот омега-3 – до 12%, омега-6 – до 18%, омега-9 – до 63%. При допустимом российским ГОСТом содержании эруковой кислоты в пищевом рапсовом масле до 5%, в масле "Ремесленное" ее содержание менее 0,1%. Кроме того, в каждой бутылке витамины группы В, витамин Е и фосфор. И самое интересное – по содержанию микроэлементов и витаминов рапсовое масло приравнивается к дорогостоящему оливковому.

– Где в России можно встретить ваше рапсовое масло на полках магазинов?

– В Алтайском крае – это сеть магазинов "Хорошее настроение", супермаркеты "Гурман", "Бахетле", "Лэнд24" и продуктовые рынки. В Кемеровской области наше масло представлено в известной сети фермерских натуральных продуктов "Калина-Малина".

– Какие блюда вы посоветуете готовить с использованием рапсового масла, чтобы оно не потеряло своей пользы?

– Полинасыщенные жирные кислоты – вот главная ценность рапсового масла. Эти вещества помогают укрепить стенки сосудов, снизить уровень холестерина в крови и риск тромбообразований, в том числе раковых. Линолевая кислота в составе рапсового масла – это отличная профилактика инсультов и инфаркта миокарда. Интересно, что во Франции, например, врачи рекомендуют рапсовое масло для профилактики склероза. Жарить на таком масле, конечно, тоже можно, но больше пользы именно в холодном варианте. Поэтому лучше им заправить салат, например. Кстати, я его именно так и люблю.

– Помимо рапсового вы какие-то еще масла производите?

– Да, конечно, мы запустили линию по производству нерафинированных масел в 2016 году. На сегодня это рапсовое масло, подсолнечное и льняное. Ежемесячно мы изготавливаем до 150 тонн этого ценного продукта. Вся продукция сертифицирована.

ООО "АгроСевТорг"

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