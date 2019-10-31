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Патриарх Кирилл призвал создавать достоверные фильмы, спектакли и книги

, ИА "Амител"
Главе РПЦ приходится сожалеть, что глубокие исторические исследования не популярны в России
Патриарх поговорил о фильмах / Фото: Zen.yandex.ru

Патриарх поговорил о фильмах / Фото: Zen.yandex.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ставить спектакли, снимать фильмы и писать художественные тексты на основе исторических исследований, сообщается на сайте РПЦ.

"Если бы сценаристы или драматурги знакомились с объективными, убедительными историческими исследованиями на темы, которые предполагается представить в виде кинофильмов или театральных постановок, то было бы больше пользы и от исторического кинематографа, и от спектаклей, посвященных нашему прошлому", – сказал патриарх во время награждения лауреатов премии в области гуманитарных наук за 2018-2019 годы.

Также он предложил "оценивать в рамках этой премии еще и художественные произведения на историческую тему". По его словам, это могло бы помочь талантливым писателям, сценаристам и режиссерам.

"Прошлое и настоящее связано. Настоящее не сваливается на нас откуда-то из космоса – оно вырастает из побед и поражений, из радостей и скорби предшествующих поколений. И объективное, критическое исследование истории помогает вдумчивому читателю прозревать духов, влияющих на нашу современную жизнь, – как светлых, так и темных", – сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что ему приходится только сожалеть, что глубокие исторические исследования не являются популярным чтением в России.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света. Однако армагеддон можно и отдалить, если россияне перестанут смотреть подозрительные фильмы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.10.2019 11:14
- гость -

Если его достоверность будет сродни той, что в фильме Викинг, где наглым образом специально язычество показано в утрированно в неприглядном свете, а христианство как единственно правильное и светлое, то товарища Гундяева ни в коем случае нельзя допускать к производству фильмов.

p.s.: Его жест на фото к новости похож на тот, когда показывают кавычки "". Типа, не воспринимайте серьёзно. Вроде в христианстве тремя перстами крестятся, а не двумя?

31.10.2019 11:23
- гость -

3 церкви в день строит, красавчик, бизнес свой развивает

31.10.2019 11:26
- гость -

бизнес свой развивает

Строительный?

31.10.2019 11:30
- гость -

Вообще не воспринимаю его, бизнесмен а не патриарх.

31.10.2019 11:36
- гость -

Если сравнивать Кирилла и Алексия II, то Кирилл никакого отношения к вере не имеет, чего только стоят его часы "стерли". Алексий II с детства хотел стать священником, и жил этим, и скромно умер в одиночестве.

31.10.2019 11:48
- гость -

Однако армагеддон можно и отдалить, если россияне перестанут смотреть подозрительные фильмы....

Так у на церковь отделена от государства или нет?
Почему этот бред от лиц мужского пола в женских платьях, слышится на каждом углу из каждого утюга???? Задолбали...

31.10.2019 11:52
- гость -

Ну что за кавардак, что за ментальность?
Меня уже от этого трясет,
У нас художественный фильм - документальный,
Документальный же художеством несет

31.10.2019 11:55
Злобная бабка

Горячо поддерживаю исторические фильмы.
Предлагаю снять фильм о расколе церкви после реформы Никона. Расскажем и покажем как церковь просила царя о казнях старообрядцев, о решительной физической расправе над старообрядческими книгами, церквями, монастырями и над самими людьми.
Давайте снимем фильм о том, как они пытали и заживо сжигали людей, это будет абсолютный мейнстрим!

31.10.2019 11:58
- гость -

Вы в штыки приняли эту информацию только от того что это сказал патриарх, или от того что он сказал чушь? Чуете разницу? тогда логичнее было бы с мнением согласится или не согласится. На свет бесята вылезли, вас бы крестом вдоль хребта окрестить что бы к вере примкнули....

31.10.2019 11:58
- гость -

Прошу прощения, я в вероисповеданиях не силен, но что всегда мне интересно, показывают русские церкви - ломятся от золота, этот с фотографии - весь в золоте, а показывают какие-нибудь иностранные культовые учреждения - все скромно в рамках приличия!

31.10.2019 12:23
iOne

Забавно что о правде и достоверности говорит глава секты, которая убеждает людей , что когда-то девственница родила чувака который по воде ходить мог

31.10.2019 12:51
месный

31.10.2019 11:58
- гость -

от того что это сказал гундяй и от того что это чушь!
А вас если вы бесят узрели, надо скорее перед иконой встать , не знаю какая там у вас она на этот случай предусмотрена и лбом почпокатся об пол посмачнее и подольше - должно помочь.

31.10.2019 12:54
месный

Кто проповедь читать захочет людям
Тот жрать не должен слаще чем они!
А.С. Пушкин или Агранович


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