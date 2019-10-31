Патриарх Кирилл призвал создавать достоверные фильмы, спектакли и книги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ставить спектакли, снимать фильмы и писать художественные тексты на основе исторических исследований, сообщается на сайте РПЦ.
"Если бы сценаристы или драматурги знакомились с объективными, убедительными историческими исследованиями на темы, которые предполагается представить в виде кинофильмов или театральных постановок, то было бы больше пользы и от исторического кинематографа, и от спектаклей, посвященных нашему прошлому", – сказал патриарх во время награждения лауреатов премии в области гуманитарных наук за 2018-2019 годы.
Также он предложил "оценивать в рамках этой премии еще и художественные произведения на историческую тему". По его словам, это могло бы помочь талантливым писателям, сценаристам и режиссерам.
"Прошлое и настоящее связано. Настоящее не сваливается на нас откуда-то из космоса – оно вырастает из побед и поражений, из радостей и скорби предшествующих поколений. И объективное, критическое исследование истории помогает вдумчивому читателю прозревать духов, влияющих на нашу современную жизнь, – как светлых, так и темных", – сказал патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что ему приходится только сожалеть, что глубокие исторические исследования не являются популярным чтением в России.
Ранее патриарх Кирилл рассказал о приближении конца света. Однако армагеддон можно и отдалить, если россияне перестанут смотреть подозрительные фильмы.
Комментарии
Если его достоверность будет сродни той, что в фильме Викинг, где наглым образом специально язычество показано в утрированно в неприглядном свете, а христианство как единственно правильное и светлое, то товарища Гундяева ни в коем случае нельзя допускать к производству фильмов.
p.s.: Его жест на фото к новости похож на тот, когда показывают кавычки "". Типа, не воспринимайте серьёзно. Вроде в христианстве тремя перстами крестятся, а не двумя?
3 церкви в день строит, красавчик, бизнес свой развивает
бизнес свой развивает
Строительный?
Вообще не воспринимаю его, бизнесмен а не патриарх.
Если сравнивать Кирилла и Алексия II, то Кирилл никакого отношения к вере не имеет, чего только стоят его часы "стерли". Алексий II с детства хотел стать священником, и жил этим, и скромно умер в одиночестве.
Однако армагеддон можно и отдалить, если россияне перестанут смотреть подозрительные фильмы....
Так у на церковь отделена от государства или нет?
Почему этот бред от лиц мужского пола в женских платьях, слышится на каждом углу из каждого утюга???? Задолбали...
Ну что за кавардак, что за ментальность?
Меня уже от этого трясет,
У нас художественный фильм - документальный,
Документальный же художеством несет
Горячо поддерживаю исторические фильмы.
Предлагаю снять фильм о расколе церкви после реформы Никона. Расскажем и покажем как церковь просила царя о казнях старообрядцев, о решительной физической расправе над старообрядческими книгами, церквями, монастырями и над самими людьми.
Давайте снимем фильм о том, как они пытали и заживо сжигали людей, это будет абсолютный мейнстрим!
Вы в штыки приняли эту информацию только от того что это сказал патриарх, или от того что он сказал чушь? Чуете разницу? тогда логичнее было бы с мнением согласится или не согласится. На свет бесята вылезли, вас бы крестом вдоль хребта окрестить что бы к вере примкнули....
Прошу прощения, я в вероисповеданиях не силен, но что всегда мне интересно, показывают русские церкви - ломятся от золота, этот с фотографии - весь в золоте, а показывают какие-нибудь иностранные культовые учреждения - все скромно в рамках приличия!
Забавно что о правде и достоверности говорит глава секты, которая убеждает людей , что когда-то девственница родила чувака который по воде ходить мог
31.10.2019 11:58
- гость -
от того что это сказал гундяй и от того что это чушь!
А вас если вы бесят узрели, надо скорее перед иконой встать , не знаю какая там у вас она на этот случай предусмотрена и лбом почпокатся об пол посмачнее и подольше - должно помочь.
Кто проповедь читать захочет людям
Тот жрать не должен слаще чем они!
А.С. Пушкин или Агранович