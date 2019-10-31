Два человека погибли при пожаре в барнаульском жилом доме

31 октября произошло возгорание в жилом доме на улице Правый Берег Пруда. При его тушении были обнаружены тела двух человек, сообщает "Алтайская правда".
Информация о возгорании поступила около двух часов ночи. К моменту приезда пожарных здание горело открытым огнем.
В тушении были задействованы 37 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 8 единиц техники и 25 человек личного состава.
Уточняется, что загорелся жилой дом 1975 года постройки. Сгорел он практически полностью. Внутри были обнаружены тела мужчины 1957 г.р. и женщины 1963 г.р.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение монтажа электрооборудования.
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