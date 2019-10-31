"Аэрофлот" намерен жестко наказать актрису Вележеву, устроившую дебош в самолете

В "Аэрофлоте" прокомментировали дебош заслуженной артистки России Лидии Вележевой на борту самолета Москва – Тель-Авив, пишет РБК.
"Максимально жесткого наказания для пассажирки, из-за которой задержали рейс. Женщину внесут в черный список. С нее также хотят потребовать возместить ущерб, который понесла авиакомпания из-за этого инцидента", – отметили в пресс-службе "Аэрофлота", отвечая на вопрос "какого наказания они намерены добиваться для Вележевой".
В авиакомпании пояснили, что во время руления лайнера на взлет женщина с внешними признаками алкогольного опьянения стала нарушать правила поведения на борту. Она отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа, пассажиров, отказывалась выполнять требования бортпроводников. Самолет отогнали на место стоянки, где нарушительница была передана полицейским. При задержании она оказала сопротивление.
Супруг Лидии Вележевой актер Алексей Гуськов рассказал "Московскому комсомольцу", почему жена так себя вела. Он ручается, что жена не была пьяной. По его словам, она просто приняла снотворное, но экипаж рейса решил, что она в нетрезвом состоянии. Гуськов также отметил, что жена после снятия с рейса еще какое-то время находилась в аэропорту и переживала, что не успеет на свой спектакль.
Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Она снималась в сериалах "Идиот", "Воровка", в фильме "Любовь-Морковь 2".
Комментарии
))) "Он ручается, что жена не была пьяной" просто она по жизни неадекватная!
С другой стороны, наверное приятно пнуть публичное лицо?