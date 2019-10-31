В Барнауле обращение управляющей компании к жильцам стало тестом на грамотность

Самый серьезный тест на грамотность / Фото: vk.com/barneos22
В интернет-сообществе "Барнаул 22" жители города обсуждают "тест на внимательность". "Сколько ошибок найдете в этом официальном обращении?" – поставили перед барнаульцами задачу.
Отмечается, что фотография взята из официального чата жителей дома, в котором те общаются с представителями управляющей компании.
Сколько ошибок насчитаете вы? Свои варианты можно публиковать в комментариях.
Комментарии
9
11
Я 11 насчитал. С запятыми и т.д.
Комитет по ЖКХ смеется или плачет от этого? Интересно. Подопечные ведь.
10 грамматических и 2 запятые. Ну, к стилистике, думаю, даже смысла нет придираться.
9
Провокация
еге
12
семь ошибок
В тюрьму пересажать всех неграмотных старше 21 года.Достали.Будет чисто,свободно,богато.
10
Это в какой программе (чате) выделяются ошибки? ФЕЙК.
А правильный ответ от Амик будет?
Особо умиляет публикация сего материла в амике, который ежедневно выдает подобные,если не хуже, перлы. Молчу о грамотности возмущенных комментаторов. Крылов "Мартышка и зеркало".
Фейк, сообщение напечатано в ворде, специально с ошибками. Некоторые ошибки подчеркнуты, в чатах на отправленных сообщениях подчеркиваний быть не должно. Опускаетесь амик.
13.21
еге? Вообще-то ЕГЭ. Итого 4 ошибки в одной аббривиатуре. Но покритиковать лезем.
31.10.2019 14:32 Напечатали на экране, сфотали и скинули. Ни разу не видел, чтобы в вотсап отправляли бумажные объявления - это в принципе нереально. Собственно, не имеет смысла и печатать объявление, чтобы его сфотать, а потом эту фотку опубликовать в совместном чате. Кстати, там в сообществе есть из чата скриншот с экрана телефона.