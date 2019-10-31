Барнаул и Белокуриха стали победителями конкурса "Здоровые города России"

Барнаул и Белокуриха стали победителями первого конкурса "Здоровые города России", сообщается на официальном сайте Алтайского края.
"Целью конкурса является выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства в России", – отметили организаторы.
Конкурсная комиссия оценила представленные материалы и определила победителей по различным направлениям. Как сообщили в краевом Минздраве, город-курорт с проектом "Белокуриха – территория здоровья" занял первое место в номинации "Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения". А Барнаул взял второе место в номинации "Лучшая программа/проект по здоровому питанию", представив разработку "Правильное питание – залог успешной жизни Барнаула".
Церемония награждения победителей состоится 27 ноября на площадке Общественной палаты РФ.
Конкурс "Здоровые города России" проводился в контексте реализации национального проекта "Демография", в части федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Организаторами мероприятия стали: Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки", Министерство здравоохранения России и представительство Всемирной организации здравоохранения в России.
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