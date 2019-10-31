В Барнауле создадут сквер для прогулок рядом с онкологическим диспансером

В Алтайском краевом онкологическом диспансере начали строительство собственного сквера, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Новое место отдыха и прогулок для пациентов появится во внутреннем дворе клиники, где был пустырь и складировался разный строительный мусор. Однако новое руководство диспансера решило использовать эту территорию более эффективно.
"Три года пациенты центра любовались из окон серой равниной, вызывающей тоску и уныние. Смотреть на красоту благоустроенного сквера гораздо приятнее. И если занятия спортом под силу не каждому онкобольному, то регулярные прогулки в окружении цветов и яркой зелени станут отличной альтернативой", – подчеркнул главврач онкоцентра Игорь Вихлянов.
В настоящее время на пустыре ведутся подготовительные работы: демонтируется бетонное ограждение, территория расчищается от мусора и зарослей. Следующим этапом станет благоустройство площадки.
По проекту здесь появятся новые деревья и кустарники, клумбы и альпийские горки, участки газона и асфальтированные прогулочные дорожки, скамейки и беседки для отдыха. А главной достопримечательностью сквера станет большой фонтан. Общая площадь застройки составит почти 1,5 гектара.
Предварительная стоимость работ по проекту составляет порядка одного миллиона рублей. Все работы в краевом онкодиспансере обещают закончить уже к весне 2020 года. Тогда пациенты алтайской онкологической клиники смогут выполнять рекомендации врачей – активно двигаться и бывать на свежем воздухе.
Комментарии
А что с онкодиспансером на Матросова-то? Ничего не видно и не слышно, хотя ремонт уж скоро закончат. Деревья и кусты все вырубили.
Сколько сосен вырубили под стройку? Альпийские горки им подай... Верните лучше лес - он куда целебней альпийских горок и фонтанов.