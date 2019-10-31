Рассекречена характеристика КГБ на Владимира Путина

На выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны в Санкт-Петербурге можно ознакомиться с характеристикой Владимира Путина от КГБ.
В документе говорится, что Путин состоял на учете комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. Его характеризуют как исполнительного, дисциплинированного и добросовестного сотрудника. Отмечается, что он отвечал за организационную и спортивную работу.
"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – цитирует документ канал "78".
Также в характеристике указывается, что Путин активно занимается спортом. К 23 годам он стал мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо. Его называют морально устойчивым человеком, который пользуется "заслуженным авторитетом у товарищей по работе".
Комментарии
И что здесь секретного, то что каким то образом хлопец в 23 года уже на учете в конторе состоял, сразу после вуза или же...?
Да, и странно - в Армии не служил но в контору просочился...
подходящих могут выцепить еще в старших классах школы, а потом двигать вверх
рейтинг повышают, не? Можно тогда и подвиг Путина в Германии тоже озвучить. Боюсь не поможет...
Подделка
Слава великому Путину!
про 25 миллионов рабочих мест ниче не написано?
Мастер спорта по самбо и дзюдо ... Однако талантлив парень был. Немного я таких встречал что бы по обоим видам занимал призовые на соответст. уровне и достигал мастерского уровня. Фейк какой то.
31.10.2019 14:18
Для сведующих
ничего сложного,между самбо и дзюдо небольшая разница