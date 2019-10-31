В Барнауле прошел чемпионат по перетягиванию палки

Мастера перетягивания палки / Фото: altaisport.ru
В Барнауле в физкультурно-оздоровительном клубе "Патриот" прошел открытый чемпионат по перетягиванию палки, пишет "Алтайский спорт". Этот вид спорта также называют мас-рестлингом.
Соревнования по перетягиванию палки состоялись 25-26 октября. В турнире приняли участие представители ФОК Инва "Патриот", клуба "Мускул", войсковой части № 84686 и Алтайского государственного колледжа. Состязания проходили в трех весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг.
Современное название данного вида единоборств предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Дмитриев. "Мас" в переводе с якутского означает "деревянная палка", а "рестлинг" в переводе с английского – "борьба".
Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, признанный в РФ и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Правила просты: соперники берут одну палку и упираются ногами в доску, поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов, которому удастся перетянуть соперника через опорную доску или вырвать палку из чужих рук.
Комментарии
Современное название данного вида единоборств
это единоборствво???
а если палку полосатая, то чемпионы будут очевидны...