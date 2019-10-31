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В Барнауле прошел чемпионат по перетягиванию палки

, ИА "Амител"
Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии

Мастера перетягивания палки / Фото: altaisport.ru

В Барнауле в физкультурно-оздоровительном клубе "Патриот" прошел открытый чемпионат по перетягиванию палки, пишет "Алтайский спорт". Этот вид спорта также называют мас-рестлингом.

Соревнования по перетягиванию палки состоялись 25-26 октября. В турнире приняли участие представители ФОК Инва "Патриот", клуба "Мускул", войсковой части № 84686 и Алтайского государственного колледжа. Состязания проходили в трех весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг.

Современное название данного вида единоборств предложил первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Дмитриев. "Мас" в переводе с якутского означает "деревянная палка", а "рестлинг" в переводе с английского – "борьба".

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, признанный в РФ и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Правила просты: соперники берут одну палку и упираются ногами в доску, поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов, которому удастся перетянуть соперника через опорную доску или вырвать палку из чужих рук.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.10.2019 16:04
- гость -

Современное название данного вида единоборств

это единоборствво???

31.10.2019 16:10
- гость -

а если палку полосатая, то чемпионы будут очевидны...

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