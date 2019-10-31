Пожарная машина столкнулась с пассажирским автобусом в Томске. 16 человек пострадали

На перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств, сообщает "РГ".
Пожарный автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ и иномаркой. Сообщается, что спецтехника ехала на вызов с проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Девять взрослых и один ребенок госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая доставлена в Томскую областную клиническую больницу. Всего в больницы попали 14 человек. Двое из них от госпитализации отказались.
РИА "Томск" сообщает о 17 пострадавших.
Кроме того, госпитализирована двухлетняя девочка. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.
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