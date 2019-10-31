Замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Замок Сюри в городе Наха, который входит в список ЮНЕСКО, сгорел в Японии.
Пожар начался в ночь с 30 на 31 октября. Огнем полностью уничтожены главный, северный и южный корпуса замкового комплекса. Общая площадь пожара составила примерно 4,2 тысячи квадратных метров.
Замок был возведен в XIV-XV веках и считается символом самобытной культуры Окинавы. Несколько веков служил резиденцией королей Рюкю. В 1945 году был полностью уничтожен в ходе ожесточенных боев между американской и японской армией. В 1992 году замок восстановили, а в 2000 он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти Японии пообещали приложить все силы для восстановления исторического памятника, сообщает ТАСС.
Комментарии
Если на фото замок, то я тогда экскурсовод Антарктиды.
У нас дачные коттеджи в раза 3 побольше.
Нас так аккуратно готовят что Россеяне примут участие в восстановлении замка Сюри?
Ну написали бы тогда уж сразу номер, на который нужно отправить СМС